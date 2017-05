Cameroun: Le poulet ne fait plus saliver à Yaoundé

En guise de souvenir d’un commerce autrefois florissant, une odeur de fiente de poulet baigne dans l’air au marché Mvog-Ada. Mais à ce jour, les commerçants font grise mine. Après l’épizootie de la grippe aviaire, le préfet du Mfoundi fait interdire en mai 2016 la vente du poulet dans ce département.Yaoundé, pourtant grand bassin de consommation est ainsi coupé de Bafoussam, premier bassin de production avicole du Cameroun. Conséquence logique, le poulet devient introuvable... ou presque. Jean Claude Tsila lèvera la mesure d’interdiction de commercialiser le poulet pour ce qui est autres marchés de la capitale, sauf Mvog-Ada pour des raisons d’insalubrité. Exerçant sous le signe de la tolérance administrative, les commerçants qui opèrent ici vivent depuis des moments difficiles. Non seulement, cette volaille tant prisée est rare, mais en plus, elle se vend à des prix très élevés. 3500 F Cfa pour un poulet qui coûtait autrefois entre

2500 et 2800 F Cfa. « Non seulement il n’y a pas assez de poussins, mais en plus il y a un manque de provende. Les sociétés qui en vendent aux éleveurs le font à des prix élevés et ça se répercute ici au marché», explique Karl, l’un des vendeurs. Non loin de là, son collègue révèle sous anonymat une information qui couperait l’appétit. L’on découvre que dans la plupart des cas, la volaille proposée aux clients n’atteint pas la maturité. Au lieu des 40 à 45 jours requis, d’après les vendeurs, le poulet se retrouve dans les assiettes après seulement 25 à 30 jours d’élevage. « On dirait des ballons qu’on a gonflés. Parce que lorsque vous les achetez et vous plumez ensuite, à la fin vous avez l’impression que le poulet a subitement maigri », explique le voisin de Karl. Désireux malgré tout de savourer cette viande blanche, les clients desserrent la bourse avec la grimace qui va avec. « On est obligé d’acheter à ces prix-là. Il est impossible d’imaginer une réception sans poulet », confie dame Thérèse, rencontrée chez un autre vendeur. Dans cet espace marchand, la rareté du poulet a aussi ralenti les activités connexes. Les plumeurs et nettoyeurs par exemple n’ont jamais connu pareille disette. La plupart se sont d’ailleurs reconvertis au nettoyage de poissons et au transport des marchandises des clients. Autrefois, des intermédiaires appelés « tacleurs » venaient également chercher les clients depuis la route pour les conduire dans le marché et les aider ensuite à choisir le meilleur poulet. Ceux-là aussi ont presque tous disparu des radars. Steve, l’un des derniers résistants, continue néanmoins à vivre de cette activité en dépit de la chute drastique des recettes. « Il ne reste que moi quelques temporaires et des élèves qui viennent seulement le week-end. Comme on n’est plus aussi nombreux qu’avant, on profite de la maigre clientèle disponible », explique-t-il, visiblement essoufflé par une nouvelle journée de travail difficile. Les restaurants et autres fast-food ont dû s’adapter à cette réalité. Beaucoup de ces établissements ont ajouté quelques francs à certains menus incluant du poulet. La hausse contraste évidemment avec la portion de viande servie, qui elle, a par contre diminué de plusieurs grammes.Pour combler le manque à gagner, le bœuf a effectué un retour en force dans les assiettes. Pas la même saveur ni les mêmes sensations, mais c’est mieux que rien d’après les clients. Les vendeurs de poulets restent quant à eux dans l’attente d’une bonne nouvelle, celle qui annoncera la réouverture des frontières avec l’Ouest.