Cameroun: Rentrée manquée des avocats à Bamenda

L'ambiance au palais de justice à Bamenda, ce 2 mai 2017, n’a pas changé. Alors que dans un communiqué signé le 09 avril dernier, le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Jackson Ngnié Kamga, annonçait le retour des avocats en grève dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au prétoire, hier mardi. Il n’en est rien, au regard du constat réalisé dans le chef-lieu du département de la Mezam. Une situation embarrassante quand on imagine qu’elle devait évoluer, avec quelques aménagements concédés par les pouvoirs publics ces derniers temps. «Le gouvernement n’a pas résolu le problème essentiel. En plus de ce que des avocats ont été tabassés en octobre 2016, leurs robes ont été saisies et les pouvoirs publics n’ont rien dit. Les hommes en tenue qui ont commis ces exactions devaient s’excuser publiquement, ils ne l’ont pas fait», regrette Me Léopold Donchi, avocat au cabinet dénommé Diligent

Chamber à Bamenda. Avant d’enchainer : «On ne peut pas traîner les avocats dans la boue comme cela, c’est quand même une profession noble». Le palais de justice situé à Up Station grouille de monde. Quelques audiences s’y tiennent, aussi bien en instance qu’en appel. Dans cette enceinte, juste cinq ou six avocats en civil s’affairent pour des dossiers destinés à leurs cabinets respectifs. Sans se présenter devant la barre pour assister des prévenus ou accusés. On comprend qu’en plus d’assurer la défense des citoyens au prétoire, ces avocats peuvent aussi passer des actes liés aux transactions commerciales, sans avoir besoin d’être devant la barre. «On ne peut même pas parler de la rentrée des avocats ! C’est une aberration, puisqu’il n’y a pas une rentrée solennelle du Barreau. Chaque avocat a sa rentrée, d’autant qu’il exerce en clientèle privée. Le bâtonnier n’a pas collaboré avec ses pairs avant de prendre sa décision. Il n’y a pas eu de concertation», ajoute Me Donchi. On se souvient que depuis le 11 octobre 2016, les avocats en exercice dans les régions anglophones du Cameroun sont en grève. Ils exigeaient notamment la version anglaise des actes uniformes de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada). Ce qui a été fait par le gouvernement. Pourquoi le blocage persiste-t-il ? La plupart des avocats rencontrés pensent que le gouvernement doit ouvrir les «voies d’un dialogue franc» et non faire «des promesses fallacieuses».