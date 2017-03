Cameroun - Mobile Money: L'exemple qui vient de la Bceao

Selon les informations de Jeune Afrique, les directions nationales de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (Bceao) en Côte d’Ivoire, au Mali et au Sénégal ont adressé fin février 2017 des injonctions à Orange Finances Mobiles Mali, Orange Money Côte d’Ivoire et Orange Finances Mobiles Sénégal « visant à mettre fin, sans délai, [aux] opérations de transfert international d’argent qui sont hors du champ des activités qu’elles ont été autorisées à effectuer ».

En cause, une mission de surveillance des systèmes et moyens de paiement de la Bceao qui « a constaté qu’Orange Finances Mobiles Mali, comme Orange Money Côte d’Ivoire et Orange Finances Mobiles Sénégal, propose au public des services de transfert de fonds entre les pays de l’Uemoa et l’extérieur », selon une note explicative transmise par la Bceao à Jeune Afrique. Or, juge le régulateur, « comme le précisent les dispositions pertinentes du Règlement relatif aux relations financières extérieures des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), ces opérations relèvent exclusivement de la compétence des établissements de crédit installés sur le territoire d’un État membre de l’Uemoa ayant reçu la qualité d’intermédiaires agréés ». Ce dont ne dispose pas Orange.