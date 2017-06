Cameroun: Un nouveau PCA, un nouveau DG et deux nouveaux DGA à Camrail

Hamadou Sali, le président du Conseil d’administration de Camrail et son Directeur général Didier Vandenbon, ont décidé de démissionner de leur fonction respectif à l’issue d’une session du Conseil d’administration de Camail tenue ce vendredi 09 juin 2017. Si les raisons du départ inattendu du Pca n’ont pas été évoquées, le communiqué publié à l’issue du Conseil indique clairement que le Directeur général a décidé de démissionner pour se mettre entièrement à la disposition des dossiers relatifs à la catastrophe ferroviaire d’Eseka du 21 octobre 2016…

Pour remplacer les démissionnaires, le Conseil a nommé Aboubakar Abbo, nouveau Président du Conseil d’administration, Morel Jean Pierre, nouveau Directeur général et Nkana Pondy Gilbert et Ossock Michel Directeurs généraux adjoints…

CAMRAIL, filiale de Bolloré Africa Logistics, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit 12 milliards de Francs CFA par

an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires. L’entreprise reverse en moyenne 10 milliards de FCFA par an à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts. Ainsi au titre des 15 ans de concession, CAMRAIL a réalisé 180 milliards d’investissements, 150 milliards de contribution au budget de l’Etat (impôts, taxes…), 80% de taux de réduction des déraillements (de 250 en 1999 à 20 en 2014).