Cameroun - Patrimoine: La majesté du palais des Congrès sur le mont Nkol-Nyada

L'édifice n’est pas un lieu ordinaire. Le site du palais des Congrès est sans doute, l’institution la plus vaste ouverte au public après le palais de l’Unité. D’ailleurs sur les hauteurs de Nkol-Nyada où il se dresse, le palais des Congrès offre une vue panoramique presque inégalée sur Yaoundé, la ville aux Sept collines. Le site tient aussi sa renommée de l’étendue de son espace estimée à 18 hectares environ avec 27000 m2 d’espaces verts, 7 169 m2 de salles, 10 salles de réunions d’une capacité de 50 à 2000 places. L’on y retrouve aussi un salon haut standing de 150 m2. Sur les hauteurs de Nkol-Nyada, le visiteur ou l’usager a le choix sur la partie basse. L’on y retrouve quatre halles de 25 à 2000 m2 et surtout un amphithéâtre plein air de 1500 places, lieu par excellence pour une projection cinématographique ou pour des concerts privés.

Possibilité est aussi offerte pour l’exploitation des esplanades situées sur les coins, Nord, Sud, Ouest, Est et esplanade Bas Fond des Mats. Cette infrastructure, fruit de la coopération entre le Cameroun et la Chine est aussi devenu un repère historique.C’est au sein d’une de ses salles, aujourd’hui baptisée « Salle tripartite » que les forces vives de la nation se sont retrouvées au début des années 1990 pour poser les bases d’une gouvernance démocratique avec le retour au multipartisme et le cortège des lois de liberté. Plus récemment, le palais des Congrès s’est érigé en siège du Sénat. C’est en son sein que se trouve le Secrétariat général de cette Chambre haute du Parlement camerounais depuis sa création en 2013. Toutes les sessions ordinaires du Sénat y sont organisées au sein de la Salle Inaugurale. La polyvalence de cet espace permet des ajustements en fonction des grands évènements nationaux ou internationaux qu’abrite le pays. Inauguré le 12 mai 1982 par Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, le palais des Congrès est en pleine rénovation. Les travaux ont été lancés en août 2015 et seront achevés à la fin du premier semestre 2017. D’un financement de 11 milliards FCFA du gouvernement chinois, la grande toilette du palais des Congrès touche le génie civil, l’alimentation en eau et de drainage, la climatisation, la plomberie, la sonorisation et surtout la modernisation des équipements pour valoriser la destination palais des Congrès.