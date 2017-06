Cameroun - Concours: La gendarmerie nationale recrute 2.200 personnels Concours pour le Recrutement de 2200 personnels dans la Gendarmerie Nationale par le ministère de la défense – MINDEF en août 2017.

LE MINISTRE DELEGUE A LA PRESIDENCE CHARGE DE LA DEFENSE COMMUNIQUE.

Il est porté à la connaissance des jeunes Camerounais des deux sexes désireux de faire carrière dans les Forces de Défense, que les épreuves du concours pour le recrutement dans la Gendarmerie Nationale de :

– 270 élèves Sous-officiers de gendarmerie;

– 30 Sous-officiers de gendarmerie option santé militaire;

– 1900 élèves gendarmes,

auront lieu à partir du 28 août 2017, dans les etats-Majors des légions de Gendarmerie de residence des candidats.



Les conditions à remplir sont les suivantes:

I- POUR LE RECRUTEMENT DE 270 ELEVES SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE

– etre de nationalité camerounaise;

– Age : minimum 18 ans, maximum 23 ans (être né entre 1994 et 1999);

– N’avoir jamais été condamné;

– etre célibataire sans enfant à charge;

– etre de bonne moralité;

– etre apte à satisfaire aux épreuves sportives, intellectuelles et médicales prescrites;



/>– Avoir une taille minimale de 1,67 mètre pour les garçons et de 1,60 mètre pour les filles;– etre titulaire du probatoire pour les francophones, du GCe Advanced level obtenu en une(01) matière (hormis la religion) pour les anglophones ou d’un diplôme équivalent;– 01 reçu de versement de la somme de 15.000 francs CFA à s’acquitter auprès du chef bAFl de la légion de Gendarmerie.II- POUR LE RECRUTEMENT DE 30 SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE OPTION SANTE MILITAIRE (EN ATTENTE)III- POUR LE RECRUTEMENT DE 1900 ELEVES GENDARMES– etre de Nationalité camerounaise;– Age : Minimum 18 ans, maximum 23 ans (être né entre 1994 et 1999);– N’avoir jamais été condamné;– etre célibataire sans enfant à charge;– etre de bonne moralité;– etre apte à satisfaire aux épreuves sportives, intellectuelles et médicales prescrites;– Avoir une taille minimale de 1,67 mètre pour les garçons et de 1,60 mètre pour les filles;– etre titulaire du bePC pour les francophones, du GCe Ordinary level obtenu en quatre(04) matières (hormis la religion) pour les anglophones ou d’un diplôme équivalent.– 01 demande manuscrite timbrée à 1.000 francs CFA, signée du candidat et adressée à Monsieur le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense;– 01 copie d’acte de naissance datant de moins de trois(03) mois;– 01 copie certifiée conforme du diplôme;– 01 attestation de présentation de l’original du diplôme;– 01 curriculum vitae signé du candidat;– 01 fiche de renseignements dûment remplie;– 04 photos 4×4 en couleur sans coiffure;– 01 certificat de nationalité camerounaise délivré par les services compétents;– 01 extrait du casier judiciaire, bulletin numéro 3 datant de moins de 03 mois délivré par un magistrat;– 01 certificat de célibat;– 01 enveloppe timbrée à 500 francs CFA à l’adresse du candidat;– 01 reçu de versement de la somme de 10.000 francs CFA à s’acquiter auprès du chef du bAFl de la légion de Gendarmerie.L'attention des candidats est attirée sur le fait qu’ils ne devront pas contracter de mariage avant trois(03) ans de service révolus. les candidats devront être en mesure en cas de besoin, de présenter devant les commissions compétentes, les diplômes authentiques sous peine de rejet de leurs dossiers. les dossiers de candidature doivent être déposés dans les etats-Majors des légions de Gendarmerie du lieu de résidence du candidat jusqu’au 04 août 2017 à 15h30 délai de rigueur.