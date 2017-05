Cameroun - Concours de la police : 5700 places à pourvoir

Cinq sections sont concernées par ces différents concours ouverts par des arrêtés du président de la République par délégation du Délégué général à la Sûreté nationale (DGSN), Martin Mbarga Nguélé. 5700 places sont à pourvoir. Pour les concours spéciaux, il s’agit de 25 élèves-commissaires de police en première année, 50 élèves-officiers de police en première année et 50 élèves-inspecteurs de police en première année.

Concernant les concours élèves-commissaires de police directs, il est attendu le recrutement de deux élèves-commissaires de police ingénieurs de conception en informatique en deuxième année, de deux élèves-commissaires de police ingénieurs des travaux en électro-mécanique en première année et de 71 élèves-commissaires de police en première année.

100 élèves-officiers de police en première année sont attendus pour le concours d’élèves-officiers de police directs. Les concours d’élèves-inspecteurs de police directs enregistreront la participation de 10 aides-soignants et 390 élèves-inspecteurs de police en première année.

Les concours d’élèves-gardiens de la paix directs devront déterminer 4840 élèves-gardiens de la paix, 60 musiciens, 100 élèves-gardiens de la paix conducteurs automobile.Selon les arrêtés rendus publics, toute personne désireuse de faire acte de candidature doit au préalable et dès l’ouverture du concours, s’inscrire par Internet au site www.dgsn-cm.com/concours 2017 du 22 mai au 21 juillet 2017 à 15h30.