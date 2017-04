Cameroun: La lente agonie de la Mirap

Elle peine à remplir ses missions fixées au lendemain des émeutes de la faim. Venue pour sauver la sécurité alimentaire des Camerounais, c’est la Mirap qui a aujourd’hui besoin d’être sauvée. La Mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation est quasiment en phase végétative de son existence, avec quelques spasmes qui indiquent qu’elle n’est pas complètement morte. En effet, de temps en temps, elle déploie ses chapiteaux pour un marché périodique au carrefour Messassi ou au carrefour Emana borne fontaine. Ou encore dans quelques autres arrondissements de Yaoundé et même hors de la capitale. A l’exemple de son irruption au marché d’Akoeman dans le Nyong et So’o samedi 22 avril. Mais ses étals ne sont plus achalandés. Quelques clients viennent encore s’approvisionner des rares produits alimentaires, comme la viande de bœuf ou de porc ou les plantains exposés par des commerçants tenaces, mais ce n’est plus

un grand moment de commerce populaire enregistré aux lendemains des émeutes de la faim. Au sein même de l’organisme, le premier signe du déclin est la démotivation de la dizaine d’employés encore en poste. Les autres ont, eux, préféré aller voir ailleurs. C'est le chef de division des affaires administratives et financières, John Makembe, qui avait donné le ton. Quelques mois après sa prise de fonction au lendemain de démarrage de la Mirap créée en février 2011, il va jeter l'éponge pour rentrer à son administration d'origine, le ministère des Finances. Il va préférer son salaire de fonctionnaire au million que francs CFA que lui offrait la Mirap mensuellement. Ce pur produit de l'Enam, section régie financière, ne s'est pas, selon les confidences dans la maison, retrouvé dans la gestion peu orthodoxe de l’organisme. Suivra, deux ans plus tard, la démission du chef de la division de la prospective et de la communication. Constant Lobe Epoh, pourtant homme à tout faire de l'administrateur, va rejoindre la banque des PME. Le décès tragique du chef de division des opérations, Bernard Mamat, dans un accident de la circulation sur la route de Bafoussam, il y a un an, le jour de Pâques, lors d'une mission ordonnée par Cyprien Bamzok Ntol, l’administrateur, va allonger la liste les départs de cette structure chargée de faire face à la surchauffe des prix des produits de grande consommation et de soulager les consommateurs de la vie chère. La disparition de la jeune agentcomptable, diplômée de l'Enam, Laetitia Ntsama, ne sera pas pour arranger les choses. C'est elle qui aidait l'administrateur de la Mirap dans toutes ses opérations au ministère des Finances. Les départs à la retraite du chef de bureau du courrier et de son agent ainsi que du chef de cellule des opérations va plus encore compliquer la situation de la Mirap, qui peinait déjà à décoller. La dernière démission en date est celle du chef de la cellule de Communication et du Marketing, Raoul Simplice Minlo, qui a pris le large en mars dernier et déposé ses valises sur le quai du Port Autonome de Douala. Dans sa lettre de démission adressée à l'administrateur, l'ancien journaliste de la Crtv, justifie son départ, par ses ambitions professionnelles qui selon lui sont en inadéquation avec : ''l'inertie, le manque de vision stratégique et la navigation à vue érigés en mode de management à la Mirap''. Organisme public, la Mirap fait l’objet depuis huit mois d’un audit commandé par la présidence de la République et mené par le cabinet Deloitte. En plus d’une subvention spéciale de 1,5 milliard débloqué sur autorisation du président Paul Biya, la Mirap fonctionne grâce à une subvention budgétaire de 800 millions chaque année. C’est la gestion de ces ressources qui fait peser de nombreux soupçons sur le top management de la boîte. Les conclusions de l’audit du cabinet Deloitte ne sont pas encore disponibles, mais les sources internes évoquent la récurrence de certaines entreprises dans les marchés publics de la Mirap et des dysfonctionnements managériaux.