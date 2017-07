Cameroun - Baccalauréat: Les résultats disponibles à partir du 18 juillet 2017

Hier, un conseil d’examen relatif aux délibérations du baccalauréat s’est tenu à l’Office du baccalauréat du Cameroun (OBC). Une réunion statutaire, préalable aux délibérations des examens de l’OBC. Les travaux ne sont guère ouverts au public. Seuls les responsables concernés y prennent part : les enseignants d’université, (présidents de jury), les inspecteurs pédagogiques de toutes les disciplines, le directeur des examens de l’OBC, etc. Urbain Mvoula, en charge de la communication à l’OBC était ferme à l’endroit du reporter qui tentait d’obtenir un rendez-vous avec Zacharie Mbatsogo, directeur de l’Office. « Il ne sera pas disponible aujourd’hui (hier, Ndlr), vue l’importance de la réunion ». Une réunion qui déroule toutes les difficultés et dysfonctionnements liés à l’examen qui pourraient pénaliser les candidats : les sujets trop longs par rapport au temps imparti, les questions mal formulées, les sujets hors programme, etc. Le Conseil d’examen prend des décisions et élabore

les critères de délibération communs à tous les jurys. Au ministère des Enseignements secondaires, tutelle de l’OBC, c’est la même concentration. Difficile d’arracher un mot aux personnes approchées. Roger Minkoulou, directeur des examens et concours, joint au téléphone, ne peut parler à la presse. Des enseignants impliqués dans l’organisation du baccalauréat joints dans les départements de Diamaré et du Nyong-et-So’o sont unanimes : les délibérations ont commencé hier par le report des notes sur les procès-verbaux. « On en a pour quatre jours. Les premiers résultats tomberont en début de semaine prochaine », confie un chargé de mission. Il explique que les examinateurs sont dans l’expectative de paiement des frais d’examen, mais que l’essentiel sera sauvé. S’agissant des frais d’examens, dans un communiqué publié cette semaine, le ministre des Enseignements secondaires rassure : « toutes les dispositions sont prises pour le paiement diligent et intégral de leurs droits ». Du côté de la direction générale du Trésor, Sylvester Moh Tangongho rassure aussi : « Tous les paiements relatifs aux examens scolaires ont été diligentés ». Juste un peu de patience donc.