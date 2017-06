Cameroun : 639.900 réfugiés sur le sol camerounais à ce jour

Les chiffres sont toujours plus éloquents. Si le Cameroun a accueilli à l'issue de l'année passée environ 373000 (HCR) réfugiés, il en compte un peu plus du double actuellement, 6399000 à en croire le Haut Commissariat pour les Réfugiés au Cameroun. Ce contingent vient essentiellement de deux pays, dont la RCA et le Nigeria qui revendiquent respectivement 259145 et 88570 de leurs habitants dans cette situation. Ces familles déracinées sont majoritairement disséminées dans les régions de l'Est , de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-nord. Entre les lignes de la note il est mentionné qu'à ce jour le HCR a alloué 2.9 millions de dollars et 3.5 millions de dollars respectivement pour la prise en charge des réfugiés centrafricains et nigérians; ce qui ne représente que les 21? de la somme nécessaire à cette effet : 94.2 millions de dollars.En organisant ce 20 juin 2017 , de concert avec les

pays du monde, la mondiale des réfugiés en synergie avec le HCR, le Cameroun témoigne de sa solidarité envers ces forcées de fuir leurs foyers. Nul doute la pétitionlancée en filigrane de cette 17 e édition de la journée des réfugiés qui appelle les gouvernements à " développer ensemble pour 2018 un cadre global d'aide aux réfugiés.....[être solidaires, ndlr] #aveclesRéfugiés et un partage équitable pour soulager la pression portée sur les États qui accueillent les réfugiés et portent seuls la charge des déplacements forcés de population" aura un écho favorable des officiels camerounais.