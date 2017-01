Cameroun: CanalOlympia Bessengué ouvre ses portes ce mercredi 18 janvier 2017

Ouverte au public dès demain, 18 janvier, avec une programmation cinématographique attrayante pour tous les publics, CanalOlympia Bessengué fait partie d’un réseau de salles de cinéma et de spectacles que le groupe international de médias et de contenus Vivendi ouvre dans différents pays d’Afrique de l’Ouest et centrale au cours des prochains mois. Cette salle de 300 places propose 3 séances de cinéma quotidiennes, à 14h, 17h et 20h du mardi au dimanche avec de nouveaux films ayant vocation à sortir en même temps qu’en France. Trois séances (les mercredis, samedis et dimanches à 14h) sont réservées chaque semaine à un film destiné aux plus jeunes. De plus, une journée entière est consacrée chaque mois au cinéma africain ou de Nollywood. Le prix d’entrée est de 1500 FCFA. Pour les avant-premières, le tarif est fixé à 5 000 FCFA. The Giver, premier film à l’affiche : une histoire futuriste

Une culture populaire et de qualité

Un concept innovant

Contribution à la vie culturelle de Douala

De nombreuses sociétés du groupe Vivendi se sont mobilisées autour de CanalOlympia.

Vivendi, un groupe international de médias et de contenus

palpitante Pour ouvrir la salle de CanalOlympia Bessengué, le choix s’est porté sur The Giver, film de science-fiction réalisé par Phillip Noyce et porté par la star multi-récompensée Meryl Streep ainsi que par Jeff Bridges, Brenton Thwaites et KatieHolmes. Le film est une adaptation du roman « Le Passeur » de Lois Lowry : dans le futur, les émotions ont été supprimées via l'effacement de toute trace d'histoire. Tous les individus sont formatés pour se comporter de façon préétablie. « The Giver », le dépositaire de la mémoire est la seule personne qui peut se souvenir du passé. Un jour, c'est au jeune Jonas, 12 ans, de prendre la relève et d’apprendre les lourds secrets de l'humanité. Le film, projeté en version originale anglaise, est sous titré en français. Le premier film proposé aux plus jeunes (mais pas que ...) lors des séances de 14h les mercredis et les week-ends est Shaun le Mouton le Film, financé par Studiocanal et produit par le célèbre studio de production britannique Aardman spécialistedes personnages créés en pâte à modeler.La programmation de CanalOlympia Bessengué, ainsi que toutes les informations pratiques, sont disponibles sur le site www.canalolympia.com/Bessengue. La salle dispose également de sa propre page Facebook (CanalOlympia Bessengué).La marque CanalOlympia, rapprochement de deux marques-phare du groupe Vivendi, est synonyme de qualité et d’ambition. Canal+ jouit d’une forte notoriété en Afrique, présent dans une vingtaine de pays du continent depuis plusieurs décennies et gage d’impertinence et de créativité. L’Olympia est une salle mythique parisienne accueillant les artistes les plus prestigieux du monde entier, dont de nombreux Africains, et des jeunes talents prometteurs.CanalOlympia Bessengué est doté des équipements de projection et de sonorisation numériques des plus modernes. La salle dispose d’un écran Scope et de ce qui se fait de mieux en matière de son (Dolby 7.1). Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale, Kalfrelec, qui s’est appuyée sur un modèle de construction desalle qui sera dupliqué dans les mois et années à venir dans de nombreux autres pays africains. CanalOlympia met également un point d’honneur à être exemplaire en matière d’environnement et de consommation d’énergie. L’alimentation électrique de l’ensemble du bâtiment est assurée par des 250 panneaux solaires au sol et 250 autres en toiture pour une puissance totale de 165 kWc pour subvenir aux besoins en énergie de la salle en journée et recharger des batteries BlueSolutions de 360 kWh qui permettent notamment de restituer l’énergie solaire stockée à la nuit tombée. Les émissions de gaz à effet de serre évitées par l’usage d’un système solaire couplé à des batteries, au lieu d’un groupe électrogène, sont de l’ordre de 416 kg C02 équivalent par jour, soit, sur une année, plus de 150 tonnes de CO2 équivalent évitées.A l’occasion de la présentation de la nouvelle salle de CanalOlympia Bessengué, Corinne Bach a déclaré : « Je me réjouis d’ouvrir aujourd’hui en votre présence une salle CanalOlympia à Bessengué. Nous sommes très fiers à Vivendi de proposer cet espace convivial et de fête à la population de Douala. » Et d’ajouter : « CanalOlympia contribue à la vie culturelle de Douala avec une programmation qui brassera tous les genres et affichera des films récents sortant le plus souvent en même temps en France. Nous remercions les plus hautes autorités du pays et de la ville d’avoir soutenu avec conviction notre démarche qui donnera également la place qu’il mérite au cinéma du continent et aux talents africains. »Les salles bénéficient de la présence historique et de l’importante notoriété de Canal+ en Afrique. Studiocanal, studio leader en Europe dans la production et la distribution de films et séries, contribue largement à la programmation des salles. Canal+ Overseas, filiale de Groupe Canal+, participe à la programmation des films africains avec notamment les filmsnigérians signés Nollywood TV. Sa régie publicitaire Canal+ Advertising assure la commercialisation d’espaces publicitaires lors des projections. Digitick, un des acteurs majeurs de la billetterie en France, a développé un système simple et adapté pour le marché africain. Universal Music Group apportera son expertise pour la programmation de concerts.Groupe industriel intégré français au rayonnement international dans les médias et les contenus, Vivendi est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des talents à la création, l’édition et la distribution de contenus. Groupe Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent également en Afrique, en Pologne, au Vietnam et en Birmanie. Sa filiale Studiocanal occupe la première place du cinéma européen en termes de production, vente et distribution de films et de séries TV. Universal Music Group est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique enregistrée que l’édition musicale et le merchandising. Il dispose de plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en France), MyBestPro (conseil d’experts), Watchever (vidéo à la demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), la salle de spectacles L’Olympia et le Théâtre de l’Oeuvre à Paris, les salles de spectacles CanalOlympia en Afrique et Olympia Production. Avec 3,5 milliards de vidéos vues par mois, Dailymotion est l’une des plus grandes plateformes d’agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. Gameloft est un des leaders mondiaux des jeux vidéo sur mobile, fort de 2 millions de jeux téléchargés par jour.