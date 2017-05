Cameroun - Union européenne: Un projet pour lutter contre l'insécurité alimentaire

La ville de Bertoua a abrité, le 26 avril dernier, la cérémonie de lancement officiel du projet d’appui à l’autonomisation économique et la sécurité alimentaire (Paaesa). Dotée d’une enveloppe de plus de 450 millions de francs CFA (dont au moins 90% supportés par l'Union européenne), cette initiative constitue une réponse aux défis auxquels sont confrontées les populations de la région de l'Est. L'arrivée massive des réfugiés ayant fui la crise en RCA a augmenté la pression démographique dans la région. Cette situation aggrave l’insécurité alimentaire dans un milieu d'accueil où les revenus agricoles des populations locales sont déjà très modestes. Le projet veut contribuer à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire des populations locales et des déplacés dans cette partie du pays.



Redynamisation

Le projet permet de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et organisationnelles des acteurs des filières piscicoles, bananier plantain et manioc notamment dans les communes de

Bertoua 1er, de Mandjou et de Ketté. Il s’agira également d’améliorer les techniques de transformation et de commercialisation des produits agricoles, piscicoles, ainsi que leurs dérivés. Notamment, en ce qui concerne le développement de ces filières, l’objectif est de redynamiser les organisations de la société civile et les communes de cette localité, tout en partageant les expériences et les bonnes pratiques. «Nous sommes conscients de ce que l'agriculture est la première source de revenus des ménages ruraux de la région de l'Est. Le Centre d’information de formation et de recherche pour le développement (Ciford) et ses partenaires (Apdra et Radec), avec l'appui de l'Union européenne, sont en train de faire des efforts pour en améliorer la productivité et renforcer les moyens d'existence des ménages», a déclaré Samuel Tangou, le secrétaire exécutif du Ciford, organisation non gouvernementale chargée de la mise en œuvre du projet. L’ambassadeur Françoise Collet, chef de la mission diplomatique européenne au Cameroun, a souligné que: «l'appui de l'UE témoigne de l'importance que nous accordons au développement des zones rurales en général et en particulier, à la relance de l'économie dans cette région confrontée à de grands problèmes structurels de développement et qui en plus, doit répondre aux défis liés à l'accueil des réfugiés centrafricains». Après la cérémonie de lancement officiel, le Comité de pilotage du PaaesaEst a tenu sa première session ordinaire. Les membres ont convenu de travailler rapidement pour traduire en actes concrets la vision et les objectifs de ce projet. Les activités ont débuté en fin 2016 et vont s’étendre sur trois ans.