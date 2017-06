Le Cameroun siège à nouveau au conseil d'administration de l'OIT

Au cours de la séance de vote tenue lundi soir à Genève dans le cadre de la Conférence internationale du travail (5-17 juin), le Cameroun est arrivé en tête dans la liste africaine avec 237 voix. « Cette élection permet au Cameroun d’accéder pour deux mandats successifs au Conseil d’administration en tant que membre adjoint de 2017 à 2020, puis en tant que membre titulaire dans le deuxième de 2020 à 2023 », indique-t-on du côté du ministère du Travail et de la sécurité sociale. Le Cameroun passe donc membre adjoint de cette instance en lieu et place du Tchad qui passe membre titulaire jusqu’à 2020.Le Conseil d'administration est l'organe exécutif de l'Organisation Internationale du Travail, dont le Bureau international du travail fait office de secrétariat. Il se réunit trois fois par an, prend des décisions concernant la politique du BIT, fixe l'ordre du jour de la Conférence internationale

du travail, adopte le programme ainsi que le budget de l'organisation et élit le Directeur général. Selon les premières réactions du Ministre camerounais du Travail et de la sécurité sociale, qui conduisait la délégation camerounaise à Genève, le retour du Cameroun au sein de cette prestigieuse instance de décision ouvre sans nul doute des perspectives pour le renforcement des politiques sociales et de la coopération technique et financière menées à l’échelle africaine et nationale en faveur de la promotion du travail décent. L’une des principales promesses de Campagne du Cameroun. Elle confirme aussi le rayonnement de notre pays sur la scène internationale.Elu donc, Le Cameroun, se fera un honneur et un devoir d’être un porte-voix crédible et convaincant pour la cause sous-régionale, africaine et mondiale au sein du Conseil d’administration du BIT, En tant que membre de l’Organisation internationale du travail (OIT) depuis 1960, le Cameroun a ratifié 49 conventions, 44 d’entre elles sont à jour et cinq ont été dénoncées. Il les applique en droit et en pratique aussi bien dans les entreprises que dans les sociétés d’Etat. C’est donc un retour triomphal pour la Cameroun au sein du conseil d’administration de cet instance. Il a été membre adjoint du conseil d’Administration du BIT de 1975 à 1978, membre titulaire en juin 1978 et élu à la présidence du Conseil d’Administration en juillet 1979. Le Cameroun a été réélu comme membre du Conseil d’Administration du BIT en 2005 et pendant près de six ans, il a été coordonnateur du groupe africain de Genève. Son cheval de bataille, la promotion du travail décent au Cameroun et dans la sous-région Cemac.