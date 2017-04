Cameroun: Maître Gims en concert au stade Ahmadou Ahidjo demain

A près son spectacle qui a eu lieu hier 20 avril à la maison du parti de Bonandjo, l’ancien leader du groupe Sexion d’Assaut Maître Gims qui évolue aujourd’hui en solo sera en concert demain dès 16h au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. Un ouf pour ses fans après le concert avorté du 19 novembre 2016. « Quand j’ai appris que Maître Gims devait être en spectacle au Cameroun, je n’ai pas cru puisqu’en novembre 2016, on l’avait annoncé en grande pompe dans les médias mais après il n’est pas venu. Mais quand j’ai regardé les images de son arrivé sur facebook, je me suis dit que je dois enfin passer un grand moment de communion demain avec l’un de mes artistes préférés », se réjouit Tatiana Mbida, une habitante du quartier Obili. Pour Marius Tedom, un autre fan du rappeur français d’origine congolaise, dit ne pas vouloir rater

une seule seconde du concert de demain. « Jusqu’en 2013, je n’avais jamais entendu parler de Maître Gims mais lorsqu’il a sorti le single intitulé je me tire cette année-là, je suis devenu l’un de ses fans. Depuis lors je ne cesse de suivre son actualité et demain ce sera une grande première pour moi de le voir en face surtout en spectacle. C’est un sentiment de satisfaction qui m’anime en ce moment », argumente Marius Tedom avec le sourire aux lèvres. En effet, Maître Gims qui se produit demain pour la première fois au Cameroun est originaire de la République démocratique du Congo. Issue d’une famille de musiciens, son père était chanteur de la troupe Viva la musica de Papa Wemba. Il arrive en France en 1998 à l’âge de deux ans. Il sera influencé plus tard par des artistes comme Nate Dogg, Marvin Gaye, 50 Cent, Eminem, Michael Jackson etc. Avec le collectif Sexion d’Assaut, il sort en 2003 le titre « Coup de pression ». Il a également à son actif plusieurs albums. « L’écrasement de tête, 2009 », « Subliminal, 2013 », « Mon cœur avait raison, 2015 », « A contre cœur, 2016 ». Maître Gims auréolé en janvier 2016 d’une victoire de la musique (Chanson de l’année) et du haut de ses nombreux disques certifiés avec le groupe Sexion d’Assaut ou en solo trouvera certainement au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé des mélomanes prêts à reprendre en chœur les titres « Bella », « je me tire » ou encore « sapé comme jamais ». La première partie du concert verra la prestation de deux artistes camerounais au Top de leur forme. Maahlox le Vibeur, auteur du titre à succès « Ça sort comme ça sort » et Tenor, auteur du titre « Kaba Ngondo ».