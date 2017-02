Cameroun: Mbouda qui était la ville la plus sale est devenue ville la plus propre de l'ouest

Placée sur la supervision de Mme Wouetchuin Paulette, de certains proches collaborateurs du gouverneur et de la délégation régionale du ministère du développement urbain et de l’habitat, cette commission d'hygiène et de salubrité a travaillé pendant dix jours dans les huit départements que compte la région de l'ouest dans quatre catégorie à savoir les écoles publiques (écoles de base et enseignements secondaires), les villages, les marchés et les villes. Au terme d'une dure épreuve, les résultats sont les suivants, 1ere école primaire la plus propre, Ecole " les Petits Louh " de Foumban qui remporte pour le énième fois ce trophée, pour les enseignements secondaires, le Lycée Classique de Bafoussam a talonné de près celui de Dschang,pendant ce temps, le village Bandrefam dans le département du Koung-Khi s'imposait face à Foutouni dans le Haut-Nkam, que dire du marché le plus propre dont le délégué du gouvernement au près de

la communauté urbaine de Bafoussam a eu l'insigne honneur de tenir le trophée par le biais du marché central de Bafoussam. Plusieurs fois classée comme la dernière ville de l'Ouest en matière d'hygiène et de salu- brité, le Dr Ngoulla a pris sur lui la responsabilité de soigner cette ville, ce qui lui a valu la première place devant Dschang et Bandjoun de Victor Fotso. Afin de permettre aux récipiendaires de continuer le travail sur le terrain, ils ont eu en guise de récompense des enveloppes, des brouettes, pelles, houes, ballets, râteaux, seaux, du savon. Une offre qui a connu la participation des partenaires tels que le Pari Mutuel Urbain Camerounais (Pmuc), le Minduh. Aussi la communauté urbaine de Bafoussam a reçu un prix spécial qui a été aussitôt présenté aux commerçants du marché ''B'' à qui il a demandé d'être de vrai commerçants par Emmanuel Nzeté, ils devront se mettre au travail afin de remporter à la prochaine édition le meilleur prix. Cet engagement a été prix par les responsables des commerçants. Instauré par l'ancien gouverneur à la retraite et qui donne des cours à la prestigieuse école " Enam ", Pascal Mani a été visionnaire sur cette inspiration et aujourd'hui cette rencontre couplée aux vœux prend de l'ampleur dans la région de et crée une véritable émulation entre les communes qui doivent se battre si elles veulent avoir des prix.