Cameroun - TATAW Stephen : « Je suis très bien portant…Dieu ne m'a pas encore appelé »

Alors que la rumeur laissait prospérer l’idée d’un TATAW Stephen agonisant depuis ce 26 avril 2017, l’ancien capitaine des lions indomptables a apporté un démenti formel à ces allégations non sans s’en insurger.

« Je suis très bien portant, je suis vivant, Dieu ne m'a pas encore appelé. Je n'ai même jamais été hospitalisé » s’époumone le Ballon d’or de 1988, que personne n’aurait cru en forme n’eu été cette sortie, tant de part et d’autres, les assertions alarmistes faisant état de sa condition quasi- inquiétante de santé avaient le vent en poupe. « TATAW Stephen est entre la vie et la mort. Il est rongé par un diabète en phase terminale … son corps est recouvert de plaies, il a décidé de vivre ce martyr auprès de sa famille dans la région du Sud-ouest…» voila jusqu’où est allé l’imagination de nombre d’internautes, qui ont très vite lancé « sauvons TATAW Stephen ». Des confrères ont rejoint ce concert orchestré par des anonymes, ce qui n’a pas manqué de créer l’effet boomerang qui a suivi.

Voilà TATAW Stephen submergé par des appels

de proches, d’amis, d’autorités proches et lointains qui vont se laisser dire par le quart de finaliste de la Coupe du monde de 1990 que sa vie n’est pas encore en danger, que sa vie n’est pas encore à sauver que : « Mon Dieu est là, je suis vivant, je vais très bien ». S’il a pu rassurer presque tous les inquiets de ce qu’il est bien portant, est à Yaoundé et pas dans son village natal comme inféré, l’ancien capitaine des lions indomptable s’interroge autant qu’il s’insurge sur les raisons d’un tel canular. « Je suis très surpris ; Je voudrais vous rappeler qu'avant que mon petit frère le capitaine des Lions Rigobert Song ait son accident vasculaire cérébral, certains ont fait croire par deux fois qu'il était décédé. C'EST DESOLANT POUR LES GENS QUI FONT DES CHOSES COMME ÇA! Mon Dieu est là, je suis vivant, je suis bien, je vais très bien. »Loin de se demander à qui viendra le tour d’être donné pour mort ou agonisant, question qui n’est pas vaine, allons plutôt savoir si des mesures sont envisagées par les officiels camerounais en charge du secteur de la télécommunication pour amoindrir ces écarts sans cesse prolifiques qui, on se souvient, avaient récemment laissé prospérer l’idée de la mort du Ministre Grégoire OWONA, information qui avait également été démentie de justesse.