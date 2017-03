Paul Biya en Italie: Une visite d'Etat très économique à Rome

Le couple présidentiel Chantal et Paul Biya est donc attendu à Rome en Italie, dès lundi 20 mars 2017. La nouvelle de cette visite officielle à l’invitation du président de la République italienne, Sergio Mattarella, qui se murmurait depuis quelques mois dans les salons feutrés de la capitale politique camerounaise, a été rendue officielle hier en mi-journée par un communiqué du cabinet civil à la présidence de la République. Ledit communiqué de presse renseigne que cette visite d’Etat va courir du 20 au 22 mars 2017. Au-delà de l’aspect diplomatique, cette visite officielle du président camerounais en Italie, qui intervient un an presque jour pour jour après celle de son homologue de la République italienne au Cameroun, Sergio Mattarella, a des contours éminemment économiques. Selon certaines indiscrétions, de nombreux opérateurs économiques vont faire partie de la suite officielle du chef de l’Etat, ce qui n’est jamais anodin. Ces opérateurs

économiques devront présenter à leurs partenaires italiens leurs projets relevant des filières à l’instar de l’agroalimentaire, de peaux/cuivre, du marbre et du bois. Tout porte donc à croire que ces filières intéressent au plus haut point les opérateurs économiques italiens. Le chef de l’Etat a aussi bien rangé dans sa chemise les nombreux projets d’infrastructures de son pays. Ces projets touchent aux infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, minières ou simplement socio-économiques et industrielles. Si quelques contrats venaient à être signés à Rome, ce ne serait que quelques lignes de plus dans l’histoire des affaires entre le Cameroun et l’Italie. On se rappelle d’ailleurs que les hommes d’affaires italiens étaient déjà présents au Cameroun, le 15 février 2017, à l’occasion du forum économique Cameroun-Italie, qui s’était tenu à l’hôtel Mont-Febe de Yaoundé. La délégation italienne à ce forum économique était composée de près 150 chefs d’entreprises et institutions italiennes et conduite par Mario Giro, le vice-ministre italien des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale. Ce forum économique, qui avait pour thème « Italie-Cameroun : pour un meilleur partenariat économique », était une opportunité d’échanges entre les investisseurs italiens et les opérateurs économiques camerounais. Il a permis de nouer des joint-ventures et de convenir des possibilités de financement des projets d’intérêt commun dans les domaines ciblés. Et, comme premières retombées directes de ce forum économique, deux protocoles d’accord de partenariat et deux memoranda d’entente ont été signés entre opérateurs économiques des deux pays. Parmi les protocoles d’accord, un liait l’Institut des relations internationales du Cameroun (IRIC) à l’université de Padoue d’Italie. Il concerne un Master en coopération internationale, action humanitaire et développement durable (CA2D), et permet de sécuriser ce Master et d’ouvrir d’autres champs de formation avec l’appui de la partie italienne.d’accord lie l’université de Padoue à l’université de Douala, et l’Institut des Beaux-arts et la Faculté des lettres. A travers cet accord, les partenaires italiens vont appuyer leurs homologues camerounais dans la filière-architecture et urbanisme, le patrimoine et la muséologie. Quant aux memoranda signés lors de ce forum économique, le premier signé entre le ministre des Transports et l’entreprise Iveco, porte sur la modernisation du système de transport de masse dans la ville de Douala. Pendant que le 2e mémorandum mettait en commun le ministère des Travaux publics et l’entreprise italienne SEAS, pour la construction d’infrastructures routières au Cameroun. Mais le chantier emblématique pour l’Italie est la construction du stade d’Olembe qui doit abriter les matches d’ouverture et de clôture de la CAN 2019. Le chantier est mené par l’entreprise de construction Piccini sur financement de la banque italienne Intesa Sanpaolo.