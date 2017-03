Cameroun: Naseri Paul Bea pour conduire le gouvernorat du Centre

Le décret présidentielle de ce 13 mars 2017 vient mettre fin à un peu plus de 5 mois de vacance au poste de gouverneur de la région siège des institution, puisqu'on se souvient qu'il restait inoccupé depuis la mort le 24 octobre 2016 de Joseph Otto Wilson. Cela peut paraitre surprenant mais tout comme son prédécesseur, Paul Naseri Bea est originaire de Ekondo Titi dans le département du Ndian dans le Sud-Ouest. Une analogie qui ne suffirait pas à corroborer la pertinence du choix porté sur lui. Du haut de ses 27 années de fonctions dans l’administration préfectorale.

Après l'obtention en 1990 de l’École Nationale d'Administration et de la Magistrature (ENAM), commence le service pour l'administrateur civil principal de classe exceptionnelle. .

A 53 ans, ce mari et père de cinq enfants aura été tour à tour Sous-préfet de l’Arrondissement de Bandja, premier adjoint préfectoral du Département du Haut

Nkam, dans la région de l’Ouest. Il officie comme préfet du département du Lom et Djérem dans la région de l’Est, du département du Djamaré, dans la région de l’Extrême-Nord de la Menoua et du Wouri. Les 4 années passées à la tête du département du wouri-poste qu'il occupait jusqu'à ce jour, lui auront permis d'y réaliser de nombreux exploits. Dans la mosaïque de ses actions on peut signaler le fait qu'il a contribué avec dextérité à réprimer les manifestations publiques non autorisées. Il a également veillé au respect des zones interdites aux mototaxis dans la capitale économique. Paul Naseri Bea a également veillé à la suspension des ventes de gré à gré des terrains du domaine public, et lutté en collaboration avec les Sous-préfets, contre la prolifération des bars et églises bruyants, clandestins ou non autorisés. A la préfecture du Wouri. L’homme dit garder de ce dernier poste le souvenir d’un département qui demande beaucoup de travail, d’abnégation et de concentration, avec « une population travailleuse, tournée vers le progrès économique ». Nasseri Paul Bea passe le commandement à Joseph Bertrand Mache Njouonwet.Le décret de ce 13 mars, portant nomination des préfets, a donné lieu à des mutations dans exactement huit autres départements ; dont le Mbéré dans l’Adamaoua, le Mbam et Kim dans le Centre, le Mayo Louti dans le Nord, la Momo dans le Nord-Ouest, le Haut-Nkam et la Menoua dans l’Ouest, la Meme et le Ndian dans le Sud-Ouest. Des préfets se sont vu affecter à Bafang, Dschang Kumba tandis-que quatre sous-préfets étaient promus à la faveur du même texte.