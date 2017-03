Cameroun: 160 pointes d'Ivoire saisies aux mains des braconniers à l'Est

Ce sont trois personnes de sexe masculin, l'âge de ces présumés trafiquants, oscille entre 33 à 39 ans. Pour cette autre expédition, avec 160 pointes d'ivoires, ils n'ont pas échappé la vigilance des agents de la douane. Il seraient en effet au départ d'un important trafic qui a cours dans la région du Nord. Les braconniers autant que leurs butin ont immédiatement été conduits vers un poste douanier de l'est .

La renommée de ces transactions illégales en terre camerounaise donnent le Cameroun de plus en plus comme un terrain fertile pour le trafic illégal d’ivoire, et du braconnage des espèces protégées mais davantage comme le point de départ de cette chaîne qui fait le tour de la sous région. Pas étonnant qu'environ 50 000 des 450 000 éléphants qui peuplent l'Afrique soient tués chaque année.

Les officiels de Yaoundé ne plient pas pour autant devant l'ampleur que

prend ce trafic crapuleux, puisqu'on se souvient encore de l’incinération solennelle de plus de 2000 pointes d’ivoire accompagnés de 17 53 objets d’art fabriqués à base d’ivoires, le 19 avril 2016 à Yaoundé. Un acte par lequel le gouvernement camerounais affichait sa détermination à combattre cette menace.Le coup de filet de ce 13 mars 2017 vient davantage corroborer cet engagement, tant, il est à mettre à l'actif de la politique de lutte contre le braconnage et le trafic des espèces fauniques et de la flore rares et/ou protégées lancée depuis quelques années par le gouvernement camerounais et tenu à bouts de bras par son ministère en charge des Forêts et de la Faune (Minfof).