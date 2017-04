Sortie de la promotion « Paix et Emergence » de l'Emia: Paul BIYA responsabilise le peuple et l'armée

« Jeunes Officiers de la promotion « Paix et Emergence », vous avez choisi le métier des armes. Ce métier, l’un des plus beaux du monde, est noble, exigeant et exaltant. Il est également connu, comme le seul où le sacrifice suprême est assumé comme une éventualité. La carrière que vous venez d’embrasser impose une discipline rigoureuse, une loyauté sans faille aux institutions républicaines et une disponibilité de tous les instants. (…) Cette cérémonie est une occasion de joie et de fierté légitimes. Je me dois toutefois de vous rappeler que notre pays est en guerre. Une guerre que nous mène un ennemi obscurantiste et barbare. Vous êtes désormais appelés à prendre part à un grand et noble combat, celui de la défense de l’intégrité territoriale, de l’unité nationale et des institutions républicaines. Il s’agit là du devoir sacré et de la mission première de nos forces armées. C’est votre mission. Elle est claire. Vous l’accomplirez, avec honneur et fidélité. » Le président de la République, chef des Armées, parlait ainsi le 21 avril dernier, en présidant la cérémonie solennelle de remise des épaulettes des 178 nouveaux officiers issus de la 35e promotion des élèves-officiers de l’EMIA (Ecole militaire interarmées) de Yaoundé. C’est dire que le Cameroun, havre de paix, pays hospitalier, est en guerre. Sans être une nation va-t-en-guerre, le Cameroun est en guerre, contre son gré, le pays est engagé sur plusieurs fronts à la fois. Secret de polichinelle s’il en est, « depuis plusieurs années, a dit Paul Biya, notre pays est confronté, à ses frontières, à diverses menaces : la piraterie maritime, les incursions de groupes armés provenant de pays voisins, les prises d’otages avec demandes de rançon et surtout les exactions du groupe terroriste Boko Haram. »

Patriote, et abonné à la résilience, « fier, uni, solidaire et courageux, comme décrit le président Biya, le Peuple camerounais a toujours su et saura toujours trouver en lui-même, les ressources nécessaires pour faire face à toutes les menaces et relever tous les défis. En cela, nos Forces de Défense et de Sécurité donnent un exemple qu’il me plait de magnifier en cette solennelle occasion. Elles font de manière admirable, leur devoir pour défendre la patrie. » Puis, il dira ceci : « Grace à leur dévouement, à leur bravoure, à leur sens du sacrifice, la piraterie maritime a fortement reculé. Les preneurs d’otages sont traqués sans relâche. Boko Haram a subi de cuisantes défaites et n’en est réduit qu’à lancer des attaques sporadiques contre les populations civiles, ou à essayer de perpétrer de lâches attentats. » Puis, le président ajoute dans son diagnostic qu’« Aucun arpent de notre territoire n’est en effet tombé dans les mains de l’ennemi. Nos populations courageuses et industrieuses ont pu continuer à vaquer à leurs occupations. Havre de paix et de stabilité, le Cameroun a vu accourir de toutes les zones de conflit de la région, des milliers de réfugiés fuyant pour leur vie et en quête d’un sanctuaire. Notre armée n’aurait toutefois pas été aussi efficace, si elle n’avait été appuyée et soutenue par un Peuple camerounais uni et solidaire. Car si l’Armée est le bouclier de la Nation, la Nation est le socle granitique sur lequel repose l’Armée. »



Complexité et complémentarité

Bien que déclamé dans une caserne militaire, le discours présidentiel du 21 avril 2017 avait trois destinataires distincts, mais compacts. Outre les militaires, les populations civiles ont largement été interpellées, félicitées et responsabilisées par le chef de l’Etat, par ailleurs chef des Armées. Comment saurait-il en être autrement ? Le peuple est resté soudé, patriote et uni devant les rixes et contre les agressions qu’a subies le Cameroun face aux ennemis endogènes et exogènes qui ont mille fois tenté de déstabiliser le pays par les armes. Solidaire derrière le président élu et derrière l’armée, le peuple a multiplié des manifestations de rues, des condamnations, des marches de soutien et s’est cotisé en nature comme en numéraires pour apporter soutien et réconfort aux armées au front. L’action ses comités de vigilance n’étant plus à démontrer, il va sans dire que les populations civiles ont su se montrer patriotes et unies dans la bataille comme dans la guerre.

La deuxième catégorie de destinataires du message présidentiel se recrute bien évidemment dans les rangs des militaires ; autrement dit, les seniors, les aînés, les forces de défense cités en exemple par le président Paul Biya, celles là qui au péril de leur vie ont su gardé intact les 475 000 Km2 de la superficie de la République du Cameroun. Il s’agit de ceux qui affichent une ancienneté dans la carrière militaire dans les différents corps de l’armée camerounaise et qui ont su faire leurs marques sur les fronts de Bakassi, Kolofata, dans les eaux maritimes du Golfe de Guinée, en RCA… et sur tous les lieux du pays et du monde où ils ont été interpellés. Courageux, déterminés, patriotes, ces ainés n’ont pas failli à leurs délicates missions, souvent en y laissant leur peau sur les champs de batailles au nom de la République.

Enfin, le troisième et dernier socle de destinataire concerne les héros du 21 avril, les 178 jeunes officiers recrues qui ont porté leurs épaulettes aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine au bout de 36 mois de rude formation physique, militaire et tactique dans les centres d'instruction de Ngaoundéré, Djoum, Ngaoundal, Koutaba et Yaoundé. On l’aura compris, le Président Paul Biya interpelle tout le monde : les amis du Cameroun, chaque Camerounais, afin que chacun joue sa partition, pour faire de la paix, la voie royale de l’émergence du Cameroun. Et cette mission n’est pas impossible !



Louis Enzie Bessom, politiste à Yaoundé.