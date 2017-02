Cameroun - Célébration: joyeux anniversaire Monsieur le Président !

La tradition sera une fois de plus respectée ce jour à Yaoundé où des centaines de jeunes se donnent rendez- vous au palais des Congrès dès 11 h, pour souhaiter un joyeux anniversaire au président de la République. Paul Biya souffle, en effet, sur sa 84e bougie ce jour. Comme l’année dernière, et lors des éditions précédentes, ils viendront de différentes associations de jeunes, des jeunes des partis politiques dont l’Organisation des jeunes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (OJRDPC), des étudiants de nos universités et grandes écoles qui viendront sans doute témoigner leur gratitude au chef de l’Etat, trois jours après son message à l’occasion de la célébration de la 51e édition de la fête de la jeunesse qui a été célébrée samedi dernier. On retrouvera également des associations de jeunes regroupées par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun.

Pour cette édition encore, les organisateurs entendent mettre

un accent sur le caractère multiculturel des associations qui vont intervenir au cours de la manifestation de ce jour. Une attitude qui tombe plutôt bien : dans son message à la Jeunesse le 10 février dernier, le président de la République a indiqué attendre des jeunes qu’ils jouent leur partition au sein de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme (CNPBM) qu’il a créée le 23 janvier dernier. Commission dont les membres seront désignés « sous peu », comme l’a souligné le chef de l’Etat dans son message de vendredi dernier. On se rappelle qu’au cours des festivités organisées dans le même cadre l’année dernière, le président Paul Biya avait dépêché au palais des Congrès de Yaoundé, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République pour porter son message de remerciement aux centaines de jeunes qui avaient décidé de célébrer avec lui ce jour historique du 13 février.