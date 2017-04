Camair-Co, ELECAM, Commission pour la promotion du bilinguisme: Le président Paul BIYA remet les pendules à l'heure

Entre traités et textes soumis à l’Assemblée nationale qui clôturait sa session ordinaire du mois de mars, le chef de l’Etat a signé une kyrielle d’importants décrets qui ont une grande influence sur la vie démocratique, démographique et économique du Cameroun. Il s’agit des décrets variés concernant plusieurs secteurs nationaux. Pour ce qui concerne le volet démocratique, l’organe indépendant en charge de l’organisation et de la gestion des élections, ELECAM (Elections Cameroon) a opéré une importante mue au sommet de sa hiérarchie et au sein de son instance dirigeante. Le tout-puissant président du Conseil électoral de cet organe Fonkam Samuel Azu’u qui a vu défiler pas moins de trois directeurs généraux, n’a pas vu son contrat renouvelé. Il est remplacé par Abrams Egbe Enow, ancien gouverneur de province, par ailleurs membre du Conseil électoral depuis le 21 avril 2016. À l’actif du décret 2017/169 du 25 avril 2017, Abrams

Egbe Enow est désormais admis au poste de président du Conseil électoral, tandis que Mme Amugu née Abena Ekobena Appoline Marieest nommée à la vice-présidence d’ELECAM, devenant ainsi la première femme à accéder à cette haute fonction au sein de l’organe indépendant en charge du processus électoral et référendaire au Cameroun. En plus de Mme Amugu, deux nouvelles personnalités entrent à ELECAM : Dieudonné Belle Amougou, ancien chargé de mission au secrétariat général des services du Premier ministre et Peter Mbu, administrateur civil principal et virtuose dans le commandement territorial. Par la même occasion, le président Paul Biya signait le décret portant renouvellement du mandat de neuf membres d’ELECAM, conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa 5 de la loi N°2012/001 du 19 avril 2012 lui-même portant Code électoral, modifiée et complétée par la loi N°2012/017 du 21 décembre 2012 et stipulant que « le mandat des membres du Conseil électoral est de quatre ans éventuellement renouvelable ».Au plan démographique, dira-t-on, le même 25 avril 2017, le président Paul Biya signait le décret N° 2017/166 portant nomination de Mister Cornelius Chi Asafor au poste de secrétaire général de la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun, question de donner vie à cette institution promotrice de la codification du « vivre ensemble des camerounais ». Then, the team headed by former primer minister Peter Mafany Musonge is now completed. The newly-created National Commission for the Promotion of Bilingualism (with English and French as two official languages of our country) and Multiculturalism effectively began work after their official installation April 27, 2017. Created by the Presidential decree of 23 January 2017, the consultative committee has the arduous tasks to live up to and even go beyond constitutional provisions. President Biya created this commission to reinforce this aspect of the Cameroonian people which he variously describes as rich and should be preserved. The newly-created National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism will not only strengthen existing bilingualism (official languages of English and French) but will as well uphold the rich and diverse cultures of the country. With this, a sense and feeling of superiority or inferiority that greatly frustrates the essence of living together is hoped to be made a thing of the past and Cameroonians from all backgrounds will be expected to feel important, have a sense of belonging and hopefully jointly contribute to the social, political, cultural and economic development of the country…Last and not the least, la veille, le 24 avril dernier, le président Paul Biya qui a pratiquement repris en main le pilotage de la restructuration de la compagnie aérienne nationale la Cameroon Airlines Corporation (Camair-Co), y a promu un nouveau président du Conseil d’administration (PCA) en la personne de Louis Georges Njipendi Kuotu, instantanément nommé et installé à l’issue d’une session extraordinaire du Conseil d’administration de ladite compagnie tenue le même jour à Yaoundé. « Cette décision, précisait le ministre des Transports, a été prise de manière discrétionnaire par le président de la République, qui a instruit de l’appliquer dans le cadre d’une session extraordinaire du conseil d’administration ». Ainsi donc, le président de la République a pris la décision de conduire personnellement le redressement de Camair-Co, considérant à juste titre que le dossier Camir-Co relève de la cause nationale, le porte étendard de la souveraineté nationale. Du coup, la nomination d’un cadre de la présidence de la République au poste de PCA de Camair-Co constitue une preuve supplétive que rien ne sera plus comme avant. Désormais, la chef de l’Etat prend lui-même les commandes, au moment où Boeing conduit le plan de relance de la compagnie avec le gouvernement camerounais, d’ores et déjà matérialisé par l’acquisition de deux Boeing 737-700, à la suite de la désignation de Ernest Dikoum comme directeur général. Restent attendus du constructeur américain, pas moins de sept aéronefs pour porter à douze, le nombre d’avions de la Camair-Co, en vue de son décollage effectif et définitif.