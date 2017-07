Cameroun - Armées camerounaises: Liste des 11 nouveaux généraux promus

Le chef de l’État camerounais, Paul Biya, a promu 11 colonels au grade de généraux de l’armée au terme de décrets publiés jeudi soir. Dans le même temps 6 d’active ont été envoyés en «deuxième section», une expression signifiant leur mise à la retraite.

Le Cameroun a enregistrer deux décès parmi ses généraux, le général de brigade Joseph Kodji et le Général de division Martin Tumenta Chomu. Au total, l’armée camerounaise compte actuellement 41 généraux d’active et 10 admis en deuxième section.

Pour conduire les forces de défense nationales du Cameroun, 11 colonels ont été promus ce jour au rang de Généraux de brigade, 6 de la gendarmerie, 4 de l’armée de terre, 1 de l’armée de l’air.

Six généraux de division seront envoyés à la retraire, (3 de la Gendarmerie + 3 de l’armée de terre),il s’agit de Samobo Pierre, Obama Isodore, Asso’o Emane Benoit, Angouand Laurent, Daganfounassou,

Les 11 nouveaux Généraux promus:

Youmba Jean René.1-HOUSSEINI DJIBO, Com Rmia1,2-LOUBAZAL, Com RMIA2,3-BETOTE, Dcl gendarmerie,4-ESSOH Jules Cesar, Com EIFORCES5- EKONGWESSE, Com RG36- TOUNGUE, Com RG4.5- EKONGWESSE, Com RG36- TOUNGUE, Com RG4.1- MELINGUI, Com 21′ BRIM2- NOUMA Joseph, Com 11’BRIM3- AGA Robinson, Com 22′ BRIM,4- ASSOUALAI, Com 41′ BRIM,1- EBA EBA, Com RMIA3