Coopération militaire: Des médailles pour les soldats français du Cameroun

C'était, aux dires du ministre délégué à la présence chargé de la Défense (MINDEF), Joseph Beti Assomo, une occasion de célébration et d’exaltation de la coopération militaire franco-camerounaise. Des liens anciens, riches et fructueux célébrés vendredi à l’occasion de la remise des décorations aux officiers et sous-officiers coopérants de l’armée française arrivés en fin de séjour au Cameroun. Le chef de l’Etat a donc décidé de décerner à titre exceptionnel, aux membres de la Mission de coopération militaire et de défense les grades de chevalier de l’ordre de la valeur et de chevalier du mérite camerounais. A ces soldats qui ont reçu la reconnaissance de l’Etat du Cameroun, le MINDEF a souligné leur apport substantiel au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays. En effet, pour Joseph Beti Assomo, pendant leur séjour au Cameroun, ils ont contribué à la formation et l’assistance des forces spéciales camerounaises engagées

sur le front contre Boko Haram. Par ailleurs, ils ont été des acteurs importants dans la mise en œuvre des grands axes de la coopération militaire entre le Cameroun et la France. Joseph Beti Assomo a profité de l’occasion pour dire toute l’appréciation et la gratitude du gouvernement camerounais à l’endroit de la France, pour l’assistance permanente apportée aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.