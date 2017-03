Cameroun - Yaoundé: Les enseignants lèvent le mot d'ordre de grève

«Nos revendications ont été entendues et «nous allons commencer à percevoir notre argent dès le mois prochain», lance le jeune, avec une joie à peine dissimulée. Tel un virus, la joie du jeune homme se répand chez ses compagnons. Des cris, des commentaires et des applaudissements fusent de toutes parts, créant un vacarme assourdissant. C’est finalement devant l’entrée principale du ministère de la Fonction publique et de la Reforme administrative (Minfopra) que s’achève la grève des enseignements, qui a débuté lundi dernier sur les marches du ministère des Finances. Au cours de la réunion, les leaders du collectif sont assis en face d’Alamine Ousmane Mey, le ministre des Finances, Jean Ernest Ngalle Bibehe, ministre des Enseignements secondaires et Ange Michel Anguoing, le Minfopra. Ladite réunion, qui se déroule dans les services du Premier ministre, est présidée par Seraphin Magloire Fouda, secrétaire général dudit ministère. Parmi les résolutions prises lors

de cette ultime réunion, on peut citer la prise en charge financière, rapide et intégrale des personnels enseignants concernés et la proposition de solutions durables aux retards observés dans le traitement de leurs dossiers. Si la suppression du système 2/3 exigée par les grévistes n’a pas été effective, les trois ministres ont cependant promis d’améliorer ledit système et d’alléger la procédure de composition de dossiers. De manière concrète, tous les enseignants ayant un matricule devront être pris en charge dès le mois d’avril prochain. Seul le problème des rappels n’a pas trouvé une issue favorable. «Pour résoudre ce problème de rappel, les leaders du collectif ont été inclus dans le comité adhoc», précise M. Bessala. Même si ces professeurs ne cachent pas leur joie, ils restent néanmoins frustrés par la réunion avortée de la veille. «Nos leaders étaient censés s’entretenir avec ces ministres hier soir, mais ils ont été bloqués dans la salle d’attente du secrétariat général pendant que ces derniers se concertaient», se souvient Stéphane P., un des grévistes. Conscients du chemin qu’il leur reste à parcourir, les enseignants disent être prêts à recommencer la grève si les promesses faites ne sont pas tenues. Car, comme ils disent, «no pay, no school».