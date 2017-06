Cameroun - Affaire FECAFOOT: La FIFA ramène l'entrevue à juillet

C'est la troisième annulation pour cette entrevue. Contrairement aux fois précédentes aucune date n'a été révélée entre les lignes de ce communiqué signé Pritchett Sêgbé. Autre divergence, pour trois communiqués relatifs à cette réunion on a eu pour chacune des fois un nouveau signataire, Fatma SAMOURA et Véron MOSSENGO-OMBA ont respectivement les deux premiers.

Elle est donc imminente, si on en croit cet autre de la FIFA , la rencontre qui mettra sur la même table les responsables de l’exécutif fédéral et Abdouraman Hamadou, Akoe Domingo, John Balog, Joseph Antoine Bell et Nkou Mvondo, dirigeants respectifs d’Etoile filante de Garoua, Jeunesse Star, Authentic FC, Bandjoun FC et Ngaoundéré FC, qui contestent aux premiers leur légitimité à présider les destinées de la fédération. Il est à noter qu’à la réception du premier courrier (annonçant cette séance de travail), Abdouraman Hamadou Babba avait saisi la FIFA pour poser ses conditions avant de

prendre part à la réunion de Zurich. Entre autres exigences, le président de l’Etoile Filante de Garoua avait requis l’absence de Tombi A ROKO SIDIKI qui à lui en croire usurpe, la fonction de président de la FECAFOOT et ne devrait par conséquent pas se rendre à cette réunion à ce titre ; il exclu toute possibilité d’une négociation sur la même table de discussion avec lui. C’est à se demander si cette doléance n’a pas en partie participé de ce report impromptu. Dans la note publiée en mai dernier, Fatma Samoura expliquait la crainte de la FIFA d’ «un risque de crise qui pourrait éclater à tout moment [dans l’univers du sport roi au Cameroun, ndlr] et préconise une collaboration indispensable [autant qu’elle estime, ndlr] nécessaire de prendre des mesures afin d’anticiper tout risque qui pourrait mettre en danger le bon fonctionnement de l’administration du football camerounais». Si cet objectif est avoué, le mystère demeure pour ce qui est de l’ordre du jour de l’entrevue de Zurich.Réunion Football CamerounaisMonsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Présidents des Clubs camerounais, En raison des difficultés rencontrées à la délivrance des visas pour la Suisse, et afin de permettre à tous les intervenants de dialoguer ouvertement, nous estimons nécessaire de prendre des mesures afin de se réunir le plus rapidement possible. A cette fin, nous annulons la rencontre prévue le 3 août 2017 au Home of FIFA à Zurich, et vous convions à la place à une réunion de conciliation qui aura certainement lieu dans le courant du mois de juillet. La confirmation des détails logistiques de cette réunion, lieu et date, vous seront communiqués sous peu. Dans l’espoir de votre participation à tous, nous vous prions de recevoir, Chers Messieurs, nos salutations les plus cordiales.