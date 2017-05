Cameroun: Offensive annoncée des sénateurs du Rdpc à l'Ouest

Il n’y a qu’à voir ces invités de haut calibre qui y sont arrivés, le 28 avril 2017, pour contribuer à l’élaboration des stratégies nécessaires à consolider la place du Rdpc dans la gestion des affaires publiques au Cameroun. Un conclave, indique-t-on, qui prépare la descente dans les huit chefs-lieux de département à l’Ouest des trois sénateurs issus des rangs du Rdpc : Marcel Niat Njifenji, Ibrahim Mbombo Njoya, le sultan des Bamoun, et Honoré Djomo Kamga, le chef supérieur Bandjoun. On ne doute presque pas de l’élément déclencheur, pour faire allusion à quelques éclats de voix dans les rangs. Ce qui ressort de la synthèse de la tournée organisée en octobre 2016 par le chef de la délégation permanente régionale du Comité central (Cc) du Rdpc à l’Ouest, Ibrahim Mbombo Njoya. S’il n’y a rien de grave à signaler dans les départements des Bamboutos, du Koung-Khi et de

la Menoua, le sultan pense que dans les Hauts-Plateaux « la veille ne doit pas faiblir, car le Mrc (Mouvement pour la renaissance du Cameroun, Ndlr) semble sournoisement progresser sur le terrain ». Le même constat préoccupe dans le Haut-Nkam où «l’on observe d’une part la progression de l’opposition, notamment à Bafang où l’Ums semble gagner du terrain, et d’autre part l’implosion interne entre les militants du Rdpc à Bakou, Bandja et Bafang ». Idem dans la Mifi : « Malgré des remous tacites qui subsistent et des écarts de langage officieux qui jaillissent çà et là, un grand travail de cadrage du terrain politique est entrepris par le chef de la délégation permanente départementale et l’élite que nous félicitons ». Dans son Noun natal, Ibrahim Mbombo Njoya peut se réjouir « qu’en dehors de Magba qui reste notre bastion naturel, le Rdpc continue de gagner du terrain et s’est fixé comme objectif majeur la récupération totale des voix lors des prochaines élections ». Face aux élus du Rdpc, responsables politiques et chefs traditionnels, le secrétaire général du Cc, Jean Nkueté, conseille de « savoir choisir l’angle dans lequel il faut se placer, quand le vent passe. L’angle actuel, c’est d’être derrière le chef de l’Etat. Ce n’est pas à l’Ouest qu’on devrait encore dire à quelqu’un de marcher en route et non en brousse ».