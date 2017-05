Cameroun: L'évêque de Bafia se serait suicidé sur la Sanaga

La voiture du prélat et un mot laissé par ce dernier (« je suis dans l’eau ») laissent à penser qu’il s’agirait d’un suicide. Le préfet du Mbam et Inoubou que nous venons d'avoir au téléphone confirme l'information mais affirme qu'il n'y a pas eu de témoin. Son corps reste introuvable. Plus d’informations à venir sur ce drame.

Mgr Jean Marie Benoît Bala avait été nommé à la tête de ce diocèse représenté plus de trois cent mille habitants, dont près de deux cent mille catholiques, pour 21 prêtres, en 2003. Mgr Jean Marie Benoît Bala est né en mai 1959 à Oweng (Mbalmayo). Il est originaire de Mbankomo dans le département de la Mefou-Akono (province du Centre). En plus des études en philosophie et en théologie au grand séminaire de Nkolbisson, il est titulaire d’un diplôme en sciences sociales et en gestion obtenu à l’Institut

catholique de Yaoundé. il fût ordonné prêtre depuis 1987 par Mgr Jean Zoa.

Le Diocèse de Bafia, situé sur une superficie de 34 600 km2, a été érigé en 1968. Il est suffragant du Siège Métropolitain de Yaoundé. En 2003, Selon l’agence Fides, lorsque Mgr Jean-Marie-Benoît Bala prenait ses rênes, le diocèse avait une population de 325 000 habitants, dont 197 054 catholiques; 15 paroisses, 21 prêtres (14 diocésains, 7 religieux), 11 religieux frères, 46 religieuses, et 15 grands séminaristes.