Cameroun - Remaniement: Voici le gouvernement que Paul Biya prépare en secret

L’ingénieur camerounais de la NASA (National aeronautics and space administration) Ernest Simo a récemment séjourné au Cameroun. En Avril dernier, pendant une dizaine de jours, le célèbre homme de science a été aperçu au Djeuga Palace, un établissement hôtelier situé en plein cœur de la cité capitale. Selon des indiscrétions, l’ancien enseignant de l’école nationale supérieure des postes et télécommunications de Yaoundé avait été reçu plusieurs heures durant, par le SGPR Ferdinand Ngoh Ngoh, à la demande du président de la république lui-même.



Le 35ème sous le renouveau

Dans le sillage de cette audience, le natif de Bapa s’est prononcé sur la crise anglophone le mercredi 26 Avril 2017 au journal de 20 heures 30 minutes sur la CRTV télé : « J’ai été triste comme beaucoup de Camerounais. Mais je suis très fier de voir effectivement que des mesures et des initiatives telles que la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme aient été mises en place pour essayer de réorienter la société camerounaise vers un destin commun et je pense que la commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va mettre en pratique les mesures prescrites » et plus loin, a lui d’inférer : « la diaspora dans l’ensemble supporte effectivement » les mesures prises par le gouvernement…c’est ainsi que je me permets de m’agenouiller symboliquement devant les Camerounais pour leur demander d’un de désormais se considérer symboliquement comme des frères et des sœurs, deuxièmement, de donner à tout un chacun le respect mutuel, troisièmement, de donner à tout un chacun toutes distinctions confondues l’espace nécessaire pour se sentir entièrement camerounais ».

De l’avis de plusieurs observateurs avertis du microcosme politique Camerounais, le président de la république travaillerait en ce moment sur un projet de gouvernement. Après les rajustements opérés au sein d’Elecam, nominations couplées aux mouvements enregistrés il y a peu dans la préfectorale. Paul Biya devrait dans un bref délai, constituer son équipe de campagne pour la prochaine élection présidentielle prévue, sauf changement de dernière heure, en octobre 2018. Selon nos informations, le locataire d’Etoudi aurait ainsi mis à profit ses récents séjours à l’hôtel intercontinental de Genève, ainsi qu’à Mvomeka’a son village natal - où il est réputé traiter les grands dossiers de l’Etat - pour mieux fignoler sa copie. Aussi, les consultations d’usage seraient d’ores et déjà totalement bouclées pour le 35ème gouvernement.

Au rang des personnalités consultées pour les besoins de la cause, on cite :outre Ernest Simo, les ambassadeurs Mohamadou Labarang, Martin Chungong Ayafor, ainsi que deux Camerounais de la diaspora des régions du Nord-ouest et du Sud-ouest, inconnus jusque-là de notre biotope politique - lesquels pourraient également faire leur entrée dans la nouvelle équipe, où est annoncée, la création d’un ministère délégué chargé des Camerounais de l’extérieur.



Soter Owona