Fête nationale du 20 mai 2017 - Unité nationale et intégrité territoriale: Paul n'y a point failli !

Depuis le 20 mai 1972, le navire insubmersible de l’unité nationale a beau tanguer, mais il n’a jamais coulé. Depuis 1982, c’est avec doigté que le capitaine de bord a souvent su redresser la barre, tout en évitant qu’elle chavire dans les houles insidieuses et dans les flots voraces de la division, du fédéralisme et de la sécession souhaitées par une portion congrue du peuple. Jaloux de son unité et fier de sa diversité linguistique, cultuelle et culturelle, le Cameroun de Paul Biya, pays aux 250 langues et ethnies a su faire face à la bourrasque des vagues, en tanguant sans toutefois couler. Pour tout dire, le « vivre ensemble » des Camerounais est plus fort et plus grand que les velléités ségrégationnistes enregistrées jusque-là. Dans leur immense majorité, les Camerounais abhorrent l’évocation de toutes formes de sécession et n’admettent que la théorie de la décentralisation en cours depuis

quelques années. C’est le tracé linéaire que prescrit le chantre du Renouveau, le président Paul Biya. Est-il besoin de souligner que le pari de l’unité nationale est le paradigme le plus vénérable du Renouveau national ? Dès son accession à la Magistrature suprême, le matin du 6 novembre 1982, le président Paul Biya en fit son crédo : préserver l’union, l’unité et la solidarité des Camerounais du Nord au Sud, et de l’Est à l’Ouest. Le 6 novembre 1982, il jura la main droit levée au ciel ne point y faillir.Depuis cet instant lointain à nos jours, les Camerounais vivent dans une osmose parfaite. Plus de 200 langues et ethnies se côtoient en toute harmonie, sans que la notion de tribu prévale forcément sur celle, globalisante et identitaire, qu’est la citoyenneté camerounaise. Aussi, ainsi, les bassa se marient aisément avec les bamiléké, les beti aux peul vice-versa, tout autant qu’aucun clivage religieux absolu n’existe entre musulmans, animistes et chrétiens, comme quoi, la laïcité est le témoignage de la belle intégration nationale réussie par les Camerounais. À preuve, le Gouvernement, le Sénat, l’Assemblée nationale, la Justice, l’armée, les enseignants, la police… bref, tous les secteurs professionnels intègrent et rassemblent toutes les ethnies du pays, souvent au gré de l’équilibre régional contesté, mais jamais abrogé au profit de la méritocratie. C’est que le Cameroun de Paul Biya est soucieux de l’osmose et de la représentativité des peuples dans toutes ses institutions. Les Lions indomptables, l’équipe nationale de football du Cameroun apparait comme la meilleure formule de l’intégrité nationale, du patriotisme et de l’unité des Camerounais. Quand les Lions gagnent, on jubile à Yaoundé, Garoua, Fotokol, Bamenda, Buea, Mouloundou, avec la même ferveur patriotique d’appartenance camerounaise qu’à Ebolowa, Moundemba, Limbé, Mamfé, Batouri et Ngouandéré…Le 6 novembre 1982, le président Paul Biya fit un autre pari : garder le territoire du Cameroun en un seul morceau. Là-aussi, il n’a point failli. Qui pourrait en douter ? Le Cameroun a gardé intact ses 475 000 Km2 de superficie. Le pays n’a pas perdu un seul centimètre de son territoire à l’ennemi, nonobstant les affres de la guerre frontalière au sujet de la péninsule de Bakassi ou les tentatives d’infiltrations de la secte islamiste Boko Haram sur le front de l’Extrême-Nord. Bien plus, d’un conflit à l’autre, les forces de défense camerounaises ont sacrifié leur vie dans des combats fatidiques au nom de la sauvegarde de l’intégrité territoriale du Cameroun. Au-delà du conflit de Bakassi, le Cameroun de Paul Biya a remporté le procès sur la péninsule, et a pareillement récupéré de milliers de Km2 de superficie de Bakassi dont la camerounité fut confirmé au mois d’octobre 2010 par la Cour Internationale de Justice (CIJ) de La Haye. La guerre asymétrique menée contre Boko Haram a permis de tester le patriotisme et la solidarité des camerounais envers leur Armée et le Chef des Armées. Comme un seul homme, plusieurs fois on a vu les Camerounais se lever et se mobiliser pour condamner l’agression islamiste sur leur territoire. Plusieurs fois, les militaires et policiers du Cameroun, guidés et renforcés par les comités d’auto-défense qui font florès sur le front septentrional, ont mis en déroute les assaillants terroristes, tout en évitant ainsi des bains de sang issus des attentats suicides perpétrés par les islamistes. En un mot comme en mille, le président Paul Biya a su défendre la solidarité et le patriotisme des camerounais. Dans tous ses discours, il appelle et interpelle ses compatriotes à l’amour pour la patrie, à la solidarité des peuples, autant qu’il éduque les masses populaires aux notions sacrées de patriotisme et du « vivre ensemble » qui caractérisent les Camerounais. La tache, avouons-le, n’a pas été facile, mais jamais le président Biya a baissé les bras. Jamais il n’a abandonné un seul périmètre du Cameroun à l’ennemi. Patriote, jamais il n’a cessé d’inviter ses concitoyens au respect du drapeau et de l’Hymne national. C’est ce Cameroun-là, uni et rivé à la décentralisation qui fonde la force de « la République exemplaire ».