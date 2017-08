Cameroun : la hausse des tarifs Orange Money était prévisible

C’est en effet le cas depuis le début de l’année 2017, où nous assistons, comme tant de nombreux observateurs, à l’impact de plus en plus croissant des transferts mobiles d’argent sur les consommateurs de ce type de services. Ainsi, il est désormais plus aisé d’effectuer un paiement ou d’être payé, en fonction d’un service réalisé ou d’un besoin donné. A partir de sa chambre ou de son bureau, c’est chacun, selon sa convenance. Certains utilisateurs de ce type de services vont parfois jusqu’à dire qu’il suffit d’envoyer ou de recevoir de l’argent depuis sa salle de bain. N’est-ce pas magnifique ? N’est-elle pas belle la vie ? Evidemment, que oui! D’ailleurs, quel consommateur ne rêve pas d’avoir à portée demain un service qui lui rend la vie facile ? Sauf que nombre de compatriotes qui ont vite jeté leur dévolu sur ce produit, révolutionnaire dans le secteur du transfert

d’argent (éradication de la paperasse, rapidité assurée lors des transactions, etc.), avaient en fait oublié que, comme tout produit, le mobile money est un produit commercial. Qui peut donc subir à tout moment une certaine fluctuation au plan tarifaire. Après avoir réussi à pénétrer le marché, autrefois contrôlé à plus de 80% par le leader traditionnel (Express Union), Orange Cameroun a depuis ce 1er août 2017 mis à exécution une augmentation de ses tarifs de transfert d’argent via Orange Money ; à la suite d’une annonce qui n’aura duré que 24heures. De quoi susciter le courroux de ses millions de clients. Depuis ce lundi 31 juillet 2017, ils sont nombreux à jurer ne plus solliciter un tel service ; tout comme certains ne manquent pas d’accuser l’opérateur français de vouloir dépouiller ses clients. Mais à bien y réfléchir, peut-on reprocher à Orange Cameroun de vouloir réaliser des bénéfices, après des investissements denses sur ce produit ? Bien sûr que non ! Car, comme tout produit, « Orange Money » est un produit commercial. Parlant d’investissements, Orange n’a-t-elle pas investi dans le déploiement des milliers de kiosques et autres points de transferts à travers le pays ? Sans compter le personnel recruté pour la cause ? Après y avoir tant investi, ne devrait-on pas s’attendre à ce que l’opérateur rentre dans ses dépenses ? Question.