Cameroun - Boko Haram: Le général Jacob Kodji et trois militaires tués dans un crash

Quatre militaires camerounais, dont un général coordonnant une opération de lutte contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram, ont été tués dimanche dans un crash d'hélicoptère, a appris l'AFP de sources concordantes.

"Nous avons perdu quatre hommes, dont le général (Jacob Kodji)" et un colonel, a affirmé sous couvert d'anonymat un haut responsable militaire impliqué dans la lutte contre Boko Haram.

Ils ont trouvé la mort lorsque l'hélicoptère de l'armée camerounaise à bord duquel ils se trouvaient s'est écrasé entre Koudjiga et Madide dans l’arrondissement de Bogo (Extrême-Nord), a ajouté le responsable militaire, sans précision sur les causes de l'accident.

"Ils étaient en mission dans le parc de Waza (Extrême-nord) dans le cadre d'une opération de lutte contre Boko Haram", a-t-il poursuivi.

"L'information est confirmée. Le général est mort avec le colonel Kameni, commandant de la 4ème région de gendarmerie et deux pilotes", a détaillé une source proche des autorités administratives régionales.

Le général Jacob Kodji était le patron de Emergence 4, nom de baptême d'une des opérations lancées par le Cameroun contre Boko Haram. Jacob Kodji, produit de la promotion 83 de l’EMIA était natif de Mogodé dans le Mayo-Tsanaga, localité frontalière du Nigeria était le plus jeune de tous les Généraux camerounais.

En plein combat contre les djihadistes nigérians, il avait été promu en août 2015 général par le président Paul Biya. Il s'agit du premier général camerounais à trouver la mort dans le cadre du combat contre Boko Haram.



Avec AFP