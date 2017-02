Cameroun: Les réseaux sociaux auront-ils raison des médias traditionnels ?

En plein milieu universitaire, l'ordre du jour de travail n'aurait pu manquer d'intégrer l'expertise de la crème scientifique de l'Université de Dschang, pour aiguiser considérablement les travaux et les méninges. A la salle de fête de l'ancienne Mairie Rurale, la conférence organisée s'est donnée un libellé qui brûle d'actualité : " Réseaux sociaux et médias traditionnels : synergie ou conflit ? ". Autour de la table pour animer les échanges, le Professeur Alain Cyr Pangop, maitre des sciences littéraire à l'expertise courtisée en matière activité culturelle et de critique littéraire. Le Dr Alexandre T. Djimeli, ancien Redacteur en Chef du " Messager " aujourd'hui en service à l'Université de Dschang. Et le Professeur Feze Nganguem Yves Abel. Petite rencontre familiale, car, les deux premiers et le D.p de " Ouest Echos " sont tous des anciennes plumes du journal " Le Messager " sous

Pius Njawe.



S’ADAPTER POUR NE PAS DISPARAITRE

Sur le fond, les échanges étaient à la hauteur des attentes. L'environnement hautement concurrentiel de l'espace médiatique menace les médias traditionnels, dont aux premières loge la presse écrite. Précisément les réseaux sociaux qui fournissent une gamme multiforme et attrayante d'information directement disponible. Ce foisonnement de médias en ligne, aux titrailles aussi sensationnelles que ceux la presse écrite détourne les lecteurs qui semblent déjà découragés de cette dernière par le prix. Il n y a qu'a observer les revues de presse populaire pour s'en convaincre. Pour le Dr Alexandre T. Djimeli, les réseaux sociaux ne pourront éliminer particulièrement la presse écrite. Elle n'est as vouée à la disparition, en raison de sa nature même qui rend impossible une telle hypothèse. Pour le Pr. Alain Cyr Pangop, très dense dans ses démonstrations, il va de soi que la présence des médias dans les réseaux sociaux vient couper de l'herbe sous les pieds de la presse écrite. Les médias en ligne ont un style, une fréquence, un mode d'écriture. Pourtant, citant un contemporain (" la radio annonce, la télévision montre et la presse analyse "), le Pr. Alain Cyr Pangop arrive à la conclusion de Dr Alexandre Djimeli selon laquelle, les médias traditionnels doivent s'adapter et passer par les canaux numériques pour offrir une autre forme de lecture. Prophétiser sur la mort de la presse écrite est une précipitation monumentale. Car l'écrit, le papier est dans la culture humaine moderne, un média qui par sa nature même ne peut disparaitre. Le papier garde la connaissance, le papier conserve et fait perdurer les idées. Malgré le développement intense du numérique, les plus grands centres d'archivage et bibliothèques du monde sont plus que jamais recherchés et visités. Le conflit, c'est l'évidence de la sublimation des réseaux sociaux au malheur des médias traditionnels. La synergie, c'est l'inévitable adaptation de la presse écrite particulièrement aux canaux numériques. Mais la vérité, c'est que de part sa nature même, support physique durable d'information et de communication, il n'est pas possible d'imaginer le chant du requiem de la presse écrite. Elle survivra à tous les remous et innovations technologiques. A la condition de s'adapter. Dans les échanges, ce fût l'occasion pour ces universitaires de donner leur point de vue sur quelques sujets d'actualité. Evidemment, la crise anglophone ne pouvait manquer aux débats avec la coupure des services internet dans ces régions. Le Dr Alexandre T. Djimeli est sans détour. Pour lui, il est inadmissible de priver toute une région d'accès à ce moyen de communication. C'est une réaction excessive de la part des autorités. Evidemment, s'est invité au débat des échanges sur l'aspect pénal de la communication au Cameroun, et la difficulté de saisir exactement la régulation de la communication électronique. Une inquiétude légitime, car la pénalisation quasi exclusive de la presse écrite fait de l'ombre à ce qui pourrait être celle des responsables de médias en ligne. Certainement, l'établissement des responsabilités différeront. La clôture de la conférence s'est faite sur une ambiance d'espoir, mais surtout de prise de conscience des challenges futurs. Rendez-vous alors pour le point lors de la 5ème convention éditoriale.



Christian MANGA