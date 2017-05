Capharnaüm religieux: Près de 700 églises existent au Cameroun

Des mesures et propositions adéquates visant l’assainissement et la régulation de ce secteur. L’approche préconisée privilégiera la transparence, la sensibilisation et l’information, afin de mettre les promoteurs et leurs ouailles devant leurs responsabilités. Il ne s’agit pas d’empêcher chacun ou chacune de pratiquer la religion de son choix, ni de louer Dieu suivant la foi. Il s’agit davantage, pour parler en termes religieux, de séparer le bon grain de l’ivraie, louer Dieu selon les normes et des pratiques acceptables par tous, sinon par la majorité.» Le ministre de l’Administration Territoriale et de la décentralisation (Minatd), René Sadi, répond ainsi à l’honorable Martin Oyono, lors d’une séance de questions orales à l’Assemblée nationale, en juin 2014. Le député a voulu en savoir sur ce que le gouvernement fait pour contenir la prolifération des églises au Cameroun. Selon une enquête de la Délégation générale de la sûreté nationale (Dgsn) en 2013,

sur 688 églises et congrégations identifiées 48 seulement avaient une existence légale c’est-à-dire qui ont déposé une demande timbrée adressée au ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ; trois exemplaires des statuts de l'association; trois exemplaires du règlement intérieur ; trois exemplaires du procès-verbal de l'Assemblée constitutive ; trois exemplaires de la liste des membres du bureau Directeur ou exécutif en engagement signé et légalisé de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n°90/053 du 19 décembre portant sur la liberté d'association. Plusieurs années après, la situation n’a pas véritablement changé. Prolifération des églises avec des maisons, débits de boissons, salles de cinéma transformés en lieux de prières; impostures de certains "pasteurs, prophètes..." (escroquerie, ingérence dans les affaires des chrétiens, pressions financières sur les membres, vente des "eaux bénites", "huiles d'onction", ...); nuisances sonores et nocturnes (nuit de louanges perturbant tout le voisinage etc...); ingérence et troubles dans les foyers (détournement des mariages, divisions entre les couples...) ; détournement des mineurs (perturbations de la vie scolaire des enfants par des activités religieuses, rebellions des enfants au sein de leurs familles,...) ; faux miracles (fausses guérisons, fausses délivrances pour attirer des adeptes et se faire de l'argent...), etc. les récriminations contre les églises sont légion. Ce qui a entrainé une vague de fermetures de ces églises. Mais les promoteurs ne semblent pas prets de venir à de meilleurs sentiments. Vous savez, l’autorisation d'une église, c'est à la discrétion du Chef de l'Etat. Mon église est en règle et je suis un pasteur qui respecte la loi. Ce n'est pas l'autorisation qui compte, encore que les autorités savent que mon église existe. Il y a aussi la tolérance administrative qui joue en ma faveur, car, j'ai introduit une demande et j'attends la réponse des autorités. Le pasteur Bernard sait bien de quoi il parle, quand il évoque la «tolérance administrative», car, c'est là que réside le problème.A cause de la tolérance administrative, des églises peuvent ouvrir les portes, même si elles ne sont pas encore autorisées. Pour preuve, une source a reconnu à la Direction des Affaires politiques du Minatd que «trois mois après avoir transmis leurs dossiers au Minatd, les responsables des églises pouvant ouvrir en attendant que le Minatd répondent». Or, les dossiers trament toujours avant que leurs destinateurs n'obtiennent des réponses. En plus, il n'existe pas un temps précis pour obtenir des réponses. Or, Philémon Yang, le Premier Ministre a fait savoir en novembre 2012, lors d'une séance de questions orales avec les députés, que toute personne qui aspire à ouvrir une église est obligée d'attendre l'autorisation du Chef de l'Etat. «Cet exercice et cette pratique doivent se faire dans le strict respect de la législation en vigueur. Cette législation soumet le fonctionnement de toute association religieuse à une autorisation préalable, sous la forme d'un décret du Président de la République. Ce décret, faut-il le souligner, n'intervient qu'au terme d'une étude minutieuse du dossier constitué par le postulant. Elle implique les forces de maintien de l'ordre, de la sécurité, des renseignements généraux et de la recherche extérieure ainsi que les autorités administratives du lieu d'implantation de l’Église.