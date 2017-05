Cameroun - Présidentielle 2018: Le Parti républicain émerveille à Douala

Comme un peu partout à travers la république, Douala, chef-lieu de la région du Littoral a vibré, le 20 mai 2017 au rythme de la célébration de la fête de l’unité nationale. Une célébration qui cette année était placée sous le thème : « Armée et Nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité ». Le moins que l’on puisse dire est que cette édition de la fête de l’unité nationale survient au moment où le parti républicain (Pr), la plus jeune formation politique du Cameroun légalisé en avril 2013, est en train de s’implanter résolument dans la région du Littoral, pour ne citer que cette région-là. En clair, au moment où le Social démocratic front de Fru Ndi s’inscrivait aux abonnés absents pour le 20 mai 2017, au Pr de Georges Gilbert Baongla, on mettait

les bouchées doubles pour faire de ce premier coup d’essai à Douala, un coup de maitre. Pendant trois mois, les responsables des organes de base de ce parti, particulièrement dans la région du Littoral avaient pour priorité de travailler de sorte à faire de la participation du Pr, un moment mémorable. Un véritable branle-bas général de réflexion, mobilisation, sensibilisation tous azimuts des responsables, militants et sympathisants et autres citoyens, fabrication et distribution des pagnes et teeshirts du parti, préparation de la logistique nécessaire pour la réussite, avec la manière, d’un événement de telle envergure...L’opération de charme des responsables du Parti républicain qui accompagnait toute cette entreprise de préparation de la fête de l’unité nationale va porter des fruits. En effet, en plus des jeunes et moins jeunes, sans appartenance partisane, enthousiasmés par le projet de société du président Georges Gilbert Baongla, le Parti républicain a réussi l’exploit de rallier seize militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, de la section Rdpc de Douala 2e. Jusque là, on était habitué à voir des militants des autres partis déchirer le pagne de leur parti pour courir revêtir celui du parti au pouvoir. Avec l’avènement du Pr, il faudra désormais se familiariser avec une nouvelle pratique, celle des militants du Rdpc et bien entendu des autres formations politiques de l’opposition ou de la majorité présidentielle qui courent à toute vitesse pour se chercher une place au sein de cette jeune formation politique qui décidément, a le vent en poupe. Pour ce qui est de la participation à la fête nationale, le 20 mai dernier à Douala, très tôt ce matin, les troupes du parti républicain ont pris d’assaut la place des fêtes de la Besseke, à l’effet de prendre une part active au défilé civil de la fête nationale. Dans leurs rangs, des jeunes des deux sexes, des moins jeunes aussi, tous convaincus des valeurs de paix, d’unité nationale et de développement prônées au Pr. Près de 4000 militants dont une bonne quantité a été recalée pour ne laisser que dix sept carrés dont neuf carrés constitués de femmes. Il aura fallu près de 20 voyages au camion pour transporter au lieu des cérémonies, tous ces militants venus de Douala 1e, 2e, 3e, 4e et 5e, et qui étaient rassemblés à la base de Makéa. A tout seigneur tout honneur, il faut relever pour le souligner la forte implication dans le succès du Pr à cette célébration d’un certain nombre de personnes qui auront été au four et au moulin, qui ont fait feu de tous bois pour que le Pr donne une prestation au delà de toute imagination, le 20 mai dernier à Douala. Il s’agit de Daniel Nsia, le tout puissant Coordinateur régional et chargé de l’implantation pour le Littoral. Une véritable bête politique qui a mis toute son énergie pour faire de cette première participation du Pr à la fête nationale, une grande réussite. Il était secondé dans cette tâche par le nommé Yaya Moussa, membre du Bureau Politique du Pr. Militant convaincu et sachant convaincre, Yaya Moussa a mis son intelligence, son énergie et ses finances pour hisser au plus haut niveau le déploiement du Pr dans le Wouri, le 20 mai dernier. Et pour quadriller heureusement le département du Wouri, ces deux têtes de proue avaient fidèles et efficaces officiers sur le terrain les nommés, Berthe Ngosso à Douala 1er, Balla Mohamadou à Douala 2e, Marthe Singui à Douala 3e, Régine Wandji à Douala 4e, Tchuenkam Janvion à Douala 5e... et bien d’autres cadres femme du parti dont mesdames Adjapetel, Adjarakia,et le Camarade TIJANI etc. Toutes ces personnes qui ont une expérience avérée dans l’action de mobilisation ont ratissé large, de jour et de nuit, dans leurs différents fiefs au point qu’à la fin, ils en sont venus à refuser les inscriptions sur leurs listes des militants et sympathisant préposés au défilé. Avec cette véritable démonstration de force du parti républicain, le Pr annonce la couleur et prévient qu’il est prêt pour d’autres échéances, notamment les consultations populaires prochaines.