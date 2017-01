Cameroun - Recueillement: Week-end sacré à Ngog-Lituba

Du vendredi 27 au samedi 28 janvier 2017, le peuple Basa’a-Mpôô-Bâti organise une rencontre cultuelle sur son site sacré de Ngog-Lituba, un sanctuaire qui consacre la présence manifestée de Ilolombi, le Dieu-Créateur révélé à toutes les cultures. La rencontre dite de la Renaissance donne ainsi l’occasion au peuple de se remémorer ses origines, mieux de connaître son histoire et sa culturelle. 237online.com L’idée d’une Renaissance refait ainsi surface avec pour toile de fond la réappropriation d’un lieu, sacré comme tel, avant de connaître une interruption en raison des exactions coloniales liées aux indépendances. C’est aussi une réponse à l’appel des ancêtres qui annoncent la renaissance de tous les peuples d’Afrique et de sa diaspora. Tous les Bassas se lèveront comme un seul homme pour se réapproprier le « droit de manifester, de pratiquer de promouvoir et d’enseigner, traditions, coutumes et rites religieux et spirituels », sans exclure « le

droit d’entretenir et de protéger les sites religieux et culturels... le droit d’utiliser les objets rituels et d’en disposer » conformément à la déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette communion fraternelle de deux jours s’organise autour d’une ascension du Dôme sacré, une veillée culturelle et cultuelle, des consultations ainsi que des séances de purifications et de bénédiction, sous la bienveillance des ancêtres. Conscients du caractère sacré du site de Ngog-Lituba, il sera donc question pour les maîtres de la spiritualité d’entraîner d’autres communautés se réclamant de Ngog-Lituba. Pour la petite histoire. Le sanctuaire de Ngog-Lituba remonte au 13ème siècle si l’on en juge les arbres généalogiques des peuples qui se réclament de Ngué Nanga, ancêtre fondateur des Basa’a-Mpôô-Bâti. Le mythe d’origine indique qu’en ce lieu fut administrée la preuve de l’existence d’un culte sous la direction des Bambombog/Bapepee. Le même mythe atteste qu’une météorite est à l’origine de la catastrophe qui dessine une savane circulaire de près de 10 km de rayon en pleine forêt. L’impact de cette météorite est à l’origine du dôme de gneiss flanqué d’un trou (lituba/lipondo/litua).