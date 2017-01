Cameroun - Revendications anglophones: La négociation est terminée

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le bras de fer qui oppose le gouvernement aux tenants des revendications anglophones. Le ton est manifestement monté avec l’arrêté signé hier, 17 janvier 2017, par le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, René Emmanuel Sadi. « Sont nuls et de nul effet, pour objet et activités contraires à la constitution et de nature à porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à l’intégrité du territoire, à l’unité nationale et à l’intégration nationale, les groupements dénommés Southern Cameroons National Council (SCNC) et Cameroon Anglophone Civil Society Consortium (CACSC) ». Voilà pour l’article 1erde l’arrêté ministériel. En d’autres termes, le gouvernement n’a pas seulement interdit le SCNC, mouvement historiquement sécessionniste et connu comme tel. 237online.com Il censure également la toute nouvelle organisation créée dans la mouvance de la crise née il y a 2 mois des revendications portées par les avocats et

les enseignants anglophones. Il s’agit du fameux Consortium de la société civile anglophone. Ce regroupement compte en son sein des avocats et des leaders de syndicats d’enseignants. Le Consortium est l’instigateur des journées de solidarité pacifique. Le concept a tôt fait de transformer plusieurs cités du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en villes mortes ces 16 et 17 janvier 2017. C’était déjà le cas la journée du 9 janvier. Bien avant la naissance du Consortium, les commerçants de Bamenda avaient aussi réussi leur opération « marché mort » en décembre dernier. Deux jours durant, aucun commerce n’avait ouvert dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Du coup, l’article 2 de l’arrêté ministériel interdit sur toute l’étendue du territoire, « toutes les activités, réunions et manifestations initiées ou soutenues par le SCNC, le CACSC, tout groupement apparenté ou poursuivant un but similaire ou par toute autre personne s’en réclamant. » L’article 3 prévient que « les contrevenants sont passibles de poursuites judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur ». Enfin, le Minatd instruit les gouverneurs, préfets et sous-préfets de faire appliquer toutes ces mesures. Il sera intéressant de voir comment cette application se fera sur le terrain, et le sort réservé aux réunions et manifestations publiques de tous ordres à travers le pays.Il y a eu au moins un signe annonciateur des nouvelles dispositions prises hier mardi par le gouvernement. Il s’agit de l’échec des négociations avec les syndicats des enseignants. Ceux- n’ont toujours pas levé leur mot d’ordre de grève lancé depuis le 21 novembre 2016. Le constat d’échec est fait dans le communiqué rendu public lundi par le Pr Ghogomu Paul Mingo, en sa qualité de président du Comité interministériel ad hoc chargé d’examiner et de proposer des solutions aux préoccupations soulevées par les syndicats des enseignants anglophones. Le communiqué porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’au cours des travaux des 12 et 13 janvier derniers, le mot d’ordre de grève n’a pas été levé, au grand désarroi des représentants des parents d’élèves et des promoteurs d’établissements. Pourtant, les 20 revendications exprimées par les grévistes ont été toutes examinées, a précisé le Pr Ghogomu. Le président du Comité a surtout regretté l’attitude de ceux qu’ils appellent les « syndicalistes intransigeants ». Ces derniers ont maintenu jusqu’au bout des exigences complètement étrangères aux revendications de départ, c’est-à-dire celles liées au sous-système éducatif anglophone. Ils ont notamment demandé le retour à l’Etat fédéral et la libération des toutes les personnes arrêtées au cours des manifestations violentes dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Cette attitude semble dictée par le Consortium qui n’a pourtant que 2 ou 3 semaines d’existence formelle. Constatant l’échec des négociations au sein du Comité interministériel ad hoc, le gouvernement ne s’est pas contenté de demander aux syndicats de lever leur mot d’ordre de grève. Les autorités ont surtout demandé à la communauté éducative anglophone de reprendre le chemin de l’école, affirmant que la sécurité sera garantie. L’arrêté de René Sadi annonce donc les couleurs et le tournant que va prendre la crise.