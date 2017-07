CAMTEL et Vodafone ensemble pour un Cameroun 4G

« Grâce à la synergie avec CAMTEL, nous pourrons aisément densifier notre réseau 4G/LTE à Douala et Yaoundé et étendre la fourniture de nos services aux dix régions du Cameroun » a lancé Antoine PAMBORO, Directeur Général de Vodafone Cameroon le 19 juillet 2017 ; et d’expliquer que cet accord consacre la mise en service au Cameroun d’une connexion « internet rapide, stable, compétitive et au meilleur coût pour réduire au maximum la fracture numérique au Cameroun ». L’initiative a toutes les chances de réussir car, comme a laissé entendre David NKOTTO EMANE (Directeur Général de CAMTEL) au courant de cette cérémonie, « cette coopération est en droite ligne avec l’objectif stratégique de CAMTEL qui est de fournir à ses clients des options pratiques et des solutions innovantes à travers des partenariats stratégiques dans notre marché. » Les officiels de la CAMTEL autant que ceux de Vodafone sont conscients de

tous les obstacles auquel il faudra faire face pour l’atteinte de ce projet (le développement de l’économie numérique mais « Par ma voix, je voudrais vous rassurer que Vodafone Cameroon ne ménagera pas d’efforts pour apporter sa contribution au plein succès de cette initiative », ce sera avec le soutien de la CAMTEL.C’est un exemple de partenariat public privé dont l’aboutissement tient à la diligence et l’expertise de leurs personnels(qui ont œuvré à la mise en œuvre rapide de ce projet mais également à l’encadrement des autorités de tutelle à savoir : le Ministère des Postes et Télécommunications et la Direction Général de l’Agence de Régulation des Télécommunications qui a été « précieux pour le développement harmonieux de nos activités», a indiqué Antoine PAMBORO. L’éventail des actions engagées depuis le 29 Septembre 2016 par le groupe Vodafone aux fins de contribuer à l’économie nationale camerounaise via un service Internet de qualité, qui leur découvrira l’opportunité de l’économie numérique, se fait donc de plus en plus large. Si on avait jusqu’ici remarqué entre autres le « Youth Program » (programme d’appui ouvert à pas moins de neuf universités et grandes écoles) qui induit la documentation, la formation et le recrutement de centaines d’étudiants camerounais par Vodafone, on note d’ores et déjà l’accord avec la CAMTEL . On appréciera, sans doute, d’ici peu l’effort mitoyen de ces deux entreprises.