Cameroun: Des congés sans bulletins pour les élèves de Bamenda

Ecoliers et élèves du secondaire discutent avec les parents sur les performances réalisées au cours du premier trimestre, le plus long de l’année scolaire. 237online.com Leurs homologues de Bamenda et du Nord-Ouest en général ne pourront pas faire autant. L’école s’est arrêtée chez eux un mois avant. D’abord confinés à une semi-clandestinité, des établissements missionnaires avaient continué à s’occuper des internes, jusqu’à ce que la situation se radicalise. On ne reçoit pas des bulletins pour des devoirs qu’on n’a pas faits. Les parents sont inquiets. « Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour que la grève cesse, supplie William Njikem, un parent d’élève. Nous sommes fatigués de garder les enfants à la maison ». Au cours de sa dernière session, le comité exécutif national du Sdf avait exigé du gouvernement des mesures appropriées pour désamorcer la crise au plus tard le 9 janvier 2017. Les parents redoutent

que la situation ne perdure et aboutisse à une année blanche. Lundi, 21 novembre 2016, des enseignants anglophones avaient abandonné leurs élèves dans les lycées et collèges pour se déporter dans la rue, où ils voulaient protester contre « la francophonisation de leur sous-système d’éducation ». Jeunes chômeurs et conducteurs de motos-taxis ont récupéré l’affaire. Au sortir de la négociation manquée avec Paul Goghomu Mingo, le directeur de cabinet du Premier Ministre, Wilfred Tassang, le secrétaire exécutif national de la Cameroon Teachers’ Trade Union (Cattu) avait confirmé la suite du débrayage. « La grève continue, le gouvernement veut jouer avec nous». Il expliquera alors que « s’il y a compromis entre le gouvernement et les enseignants, des cours de rattrapage seront organisés pour vite rattraper le décalage ». Parents et élèves étaient restés à la maison, convaincus que la situation reviendra vite à la normale. Les mutations en préparation au Minesec baisseront-elles la colère des syndicalistes ?