Cameroun: Pour la 7 è fois, Paul Biya envoie des félicitations à un président français

Il les a tous vu défiler de son fauteuil d’Etoudi depuis 1982. De François Mitterrand (21 mai 1981-17 mai 1995) à Emmanuel Macron le 7 mai dernier, en passant par Jacques Chirac (17 mai 1995 -16 mai 2007), Nicholas Sarkozy (16 mai 2007-15 mai 2012) et François Hollande (15 mai 2012 – 14 mai 2017), Paul Biya a dressé à tous ses homologues au total 7 lettres de félicitations au poste de président de la France. La 7è fois, c’est avec le jeune Macron âgé de 40 ans alors le chef de l’Etat en 84, dont 35 ans au pouvoir. A cet effet écrit M. Biya le 8 mai 2017, « A l’occasion de votre brillante élection à la présidence de la République française, j’ai le grand plaisir de vous adresser, en mon nom propre et en celui du peuple camerounais, mes sincères et chaleureuses félicitations ». Paul Biya

ajoute : « J’y associe mes vœux de plein succès dans l’accomplissement de votre haute mission. Depuis de longues décennies, la France et le Cameroun entretiennent des relations étroites et confiantes dans de nombreux domaines. Forgées par l’histoire et une longue amitié qui ne s’est jamais démentie, elles peuvent accomplir de nouveaux progrès ». En fin de lettre, le président camerounais assure à son nouvel jeune interlocuteur sa disponibilité à œuvrer, avec lui, au maintien de cette amitié entre deux pays et à l’ouverture de nouveaux horizons à leur coopération. Pour mémoire, Emmanuel Macron a recueilli le 7 mai, 65,5% des suffrages, selon les estimations de l’institut Ipsos, contre 34,5% pour Marine Le Pen. Celui qui devient, à l’issue de ce second tour, le huitième et plus jeune président de la Ve République franchit ainsi les 60%, sorte de seuil symbolique communément fixé pour lui permettre de se prévaloir d’une très large avance sur la candidate du Front national. S'exprimant peu avant 20 h 15, Marine Le Pen a dit avoir appelé son rival pour «le féliciter de son élection». Si elle s'est réjouie d'un «résultat historique et massif» qui donne à son parti «onze millions de voix», ce score est une déception pour ses troupes qui, sans rêver sérieusement de l’emporter, espéraient du moins un écart plus serré.