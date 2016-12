Accord d'étape: Réunion du Comité conjoint APE Cameroun-Union Européenne

L’objectif de cette première rencontre du genre est d’évaluer les avancées obtenues dans la mise en œuvre de l’accord d’étape, de conforter et d’accentuer la dynamique amorcée. Aussi, faire dudit accord un véritable instrument de développement tout en s’appuyant sur les questions d’intérêts mutuels qu’il constitue.

A l’ouverture des travaux, Yaouba Abdoulaye ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire(MINEPAT) a souligné que la ratification de l’Ape d’étape par le Cameroun et le lancement du processus de démantèlement tarifaire sont deux signaux forts qui confirment que notre pays met un pont d’honneur à respecter ses engagements internationaux.

Il s’agit d’arrimer de manière durable l’économie Camerounaise à l’économie mondiale selon les règles prescrites par le chef de l’Etat Paul Biya. En effet, les APE constituent un outil en phase avec les instruments de développement adopté par le gouvernement de la République du Cameroun

dans sa quête d’une émergence à l’horizon 2035. Ce pendant, le succès de tout accord dépend de sa mise en œuvre et de l’attention que les deux parties portent à cette mise en œuvre.Selon Françoise Collet, Représentante de l’Union-Européenne(UE) au Cameroun, l’APE a offert le libre accès au marché européen et à l’ouverture progressive du marché Camerounais. Les assises tenues à Yaoundé permettront de contribuer à une stratégie nationale pour la mise en œuvre de l’APE. « Je tiens à souligner que, les institutions européennes sont prêtes à donner leur appui afin ce partenariat puisse exprimer tout son potentiel en termes de croissance durable et inclusive » a-t-elle ajouté.En rappel, le Cameroun, devenu premier pays exportateur de bananes parmi les pays africains, montrent les possibilités qu’induit le commerce en terme de croissance économique et de création d’emplois. Le dynamisme de la filière banane au Cameroun est une conséquence directe de nos accords commerciaux. Pou cela, les efforts en cours ne doivent pas être relâchés, car la banane Camerounaise devra encore améliorer sa compétitivité au cours des prochaines années.Les attentes de cette deuxième réunion du Comité APE permettront de faire preuve d’audace et de créativité dans la construction du partenariat économique pour les années à venir.