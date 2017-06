Cameroun - Musique: TOKI signe une performance bluffante sur le tube "Mad Over You" de Runtown

Quand la voix, l'ébène et le naturel se conjuguent au sex-appeal, le succès n'est jamais bien loin. Le label Only Hits vous présente la nouvelle claque musicale de sa protégée TOKI découvert aux auditions à l'aveugle de The Voice Afrique Francophone.

Sur une remake du tube "Mad Over You", la jeune artiste camerounaise offre un aperçu magistral de son incroyable talent.

Chanteuse, auteur-compositrice et interprète pétrie de talent, TOKI fait sa grande entrée dans le game avec une reprise électrisante de la chanson à succès "Mad Over You" du nigérian Runtown. Dans un style afro-rnb sensuelle, la chanteuse vous invite à plonger dans les méandres de son univers musical riche et coloré. Validée par des grands noms de la musique à l'instar de Lokua Kanza et Pit Baccardi, "Mad Over You (Cover)" est un avant-goût du projet musical de TOKI désormais signé sous le label Only Hits.

Côté visuel, on ne peut s'empêcher d'apprécier le génie des 3 Bad, qui ont su mettre en lumière l'allure et le swagg envoutant de la belle Diva. Dans une tenue fabuleusement excentrique et arborant une coupe rafraîchie qui met en valeur son

teint black assumé, TOKI est résolument prête à prendre d'assaut l'industrie de la musique urbaine. On n'en dira pas plus, découvrez la vidéo ici. Plus d'informations sur la page officielle de l'artiste "TOKI"