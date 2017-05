Cameroun : Issa HAYATOU nommé vice président de la FIFA

Un retour qui surprend

Il y a 1 mois et 25 jours qu'il les quittaient avec sa déchéance au poste de président de la Confédération Africaine de Football , Issa HAYATOU est de retour dans les hautes sphères du football. Le conseil de la FIFA a décider de le porter au rang de vice-président honoraire de l'instance ce 11 mai 2017 dans le courant de son 67 em congrès qui était à sa clôture.

Personne n'aurait prédit un tel dénouement , au Cameroun-son pays natal-comme ailleurs, car on n'a pas seulement brandi sa large défaite contre AHMAD AHMAD au 16 mars, mais aussi son âge-70 ans- pour inférer qu'il n'était plus à sa place sous le ciel du football.

S'il était tombé comme d'aucuns l'ont claironné de part et d'autres, HAYATOU s'est donc relevé. A l'évidence, lui-même n'y croyait guerre tant il s'était déjà retiré de la

vie sportive. Son absence dans nombre d'assises relatives au football, dont celle de Manama(à l'issue de laquelle il est nommé), si elle n'a pas surpris, le corrobore à souhait.Issah HAYATOU a pendant 18 ans (1990-2008) siégé au comité exécutif de l'instance faîtière du Football au fil de sa présidence à la CAF , et plus important, il occupe le poste de président par intérim de l'organisation du 06 octobre 2015 au 25 février 2016 suite à la suspension de Sepp BLATTER. C'est dire que loin d'être une consolation, la désignation d'Issa HAYATOU comme vice-président honoraire de la FIFA témoigne à suffisance que lorsqu'on a le coeur à l'ouvrage, la moisson va toujours au-delà des espérances.