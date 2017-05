Boxe : Le camerounais Hassan N'Dam bat Ryota Murata et devient champion du monde WBA

Bien que dominé pendant le combat, le Camerounais Hassan Ndam, 33 ans, est devenu champion régulier WBA des poids moyens en battant aux points (deux juges contre un) le Japonais Ryota Murata, 31 ans, samedi à Tokyo. Un résultat très surprenant, tant Murata semblait avait dominé les débats. Les juges n'ont pourtant accordé que deux rounds au Japonais, qui avait réussi à envoyer son adversaire au tapis à la 4e reprise. N'Dam était déjà champion du monde WBA par intérim depuis décembre dernier et un KO expéditif infligé au Vénézuélien Alfonso Blanco après 22 secondes de combat à Saint-Denis-de-la-Réunion.



Décision des juges plus que contestée

Au pays où le respect pour

la boxe et ses principaux artisans est énorme, peu de risque de voir des noms d'africain à l'égard de Hassan N'Dam. Pourtant, nul doute que sa victoire en championnat du monde, ce samedi à Tokyo, face au champion en titre invaincu, Ryota Murata, va faire beaucoup couler d'encre.Pour cause, le Camerounais, auteur du KO de l'année 2016 en électrocutant Alfonso Blanco dès la 22e seconde en décembre 2016, a été dominé de bout en bout et est parti plusieurs fois au tapis.Hassan N'Dam avait beau faire preuve d'une belle résistance tout au long des 12 rounds, il n'avait en effet pas vraiment inquiété son adversaire. Cependant sa maturité et son experience ont fait la difference.