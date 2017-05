Cameroun: Camrail signe une convention avec le CFPC-DLS

Mercredi 10 mai 2017 à Douala, la société Camrail, filiale de Bolloré Railways et concessionnaire du chemin de fer camerounais, a procédé à la signature d’une convention de partenariat avec le Centre de formation professionnelle et continue De la Salle (CFPC-DLS) ; plus connu sous le nom de Collège De la Salle de Douala, en présence de Didier Vandenbon, directeur général de Camrail, des responsables régionaux de l’Education dans le Littoral, du directeur du CFPC-DLS, Emmanuel Mboua, et de nombreux invités. D’une durée de deux (02) ans renouvelable, la convention dont il est question ici va permettre au CFPC-DLS de former des diplômés de l’enseignement technique dont des titulaires de CAP, DUT et BAC, dans les métiers ferroviaires. Les domaines concernés sont : la maintenance du matériel (matériel moteur et remorqué), la maintenance des installations fixes (voie et infrastructures, logistique) des systèmes d’information (signalisation) et le transport (trafic et

traction). Selon Didier Vandenbon, il s’agit là d’un signal fort de la politique des ressources humaines mise sur pied par Camrail et qui vise à pérenniser le savoir-faire métier en la matière. Une politique qui donne déjà à Camrail d’investir en moyenne 200 millions de FCFA chaque année dans la formation, apprend-on. « Aujourd’hui, peu de tâches sont mécanisées. Et donc, on aura besoin de gens bien formés. Et quand bien même ces tâches seront mécanisées, on aura toujours besoin de personnels. On a parlé de ce projet, pour la première fois en 2015, alors que nous abordions la vision stratégique de Camrail. Une vision qui accorde une place de choix à la formation des ressources humaines. Nos attentes, c’est qu’il faudrait que les formations qui vont suivre puissent répondre à nos besoins. Pour moi, c’est une nouvelle page qui s’ouvre dans la relation entre Camrail et le CFPC-DLS », a déclaré le DG de Camrail. D’après le directeur de l’Ecole supérieure technique De la Salle (CFPC-DLS), Emmanuel Mboua, une soixantaine de jeunes seront au centre. Et cela va durer tant que Camrail existera. « L’avantage de cette convention, c’est que nous n’allons pas former des chômeurs. Mais des jeunes qui vont intégrer immédiatement le monde de l’emploi, après leur formation. Car, nous veillerons à l’adéquation formationemploi », a-t-il déclaré, rassurant le partenaire Camrail. En matière de recrutement, cette mission revient au CFPC-DLS, tandis que Camrail s’occupera de la partie insertion. « On peut dire que ceux qui seront retenus pour la formation auront 99,9% de chances d’intégrer le monde de l’emploi », précise Emmanuel Mboua. Quant à la durée de la formation, elle dépendra des spécialités. « La formation des conducteurs de train (cheminots) est de 08 mois, alors que celle des mécaniciens de locomotives va durer 18 mois. Et le minimum de niveau requis, c’est le CAP », ajoute-t-il. Selon l’inspecteur régional des Formations du ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle (Minefop), il faut surtout voir derrière ce partenariat, la lutte contre le chômage. «Lorsqu’on sait que trouver un emploi après ses études n’est pas chose aisée, nous ne pouvons que saluer de telles initiatives », a-t-elle déclaré Wanki Evélyne Ngum Epse Nji. Maintenant que les deux parties sont d’accord sur le contenu des formations, il ne reste plus que la date du démarrage des cours qui sera, apprend-on, bientôt arrêtée. Réputée pour la qualité de ses formations, le CFPC-DLS bénéficie de la confiance de plusieurs entreprises de la place, à l’instar d’Eneo Cameroun. Idem pour Camrail, qui transporte 1,6 million de passagers par an et 1,65 million de tonnes de fer par an.