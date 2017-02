France: Nicolas Sarkozy renvoyé en procès dans l'affaire Bygmalion

C’est le 3 février 2016 en effet que Serge Tournaire le juge d’instruction du pôle financier, a signé l’ordonnance de renvoi de Nicolas Sarkozy devant le tribunal correctionnel dans l’affaire de ses comptes de campagne de 2012, plus connu sous le nom de l’affaire dite « Bygmalion ». La loi française plafonne à 22 millions et demi d’euro le montant des dépenses de campagne, le candidat de l’UMP à la présidentielle de 2012 serait allé bien au delà de cette grille, au moyen de subtiles manœuvres détaillées devant le parquet en septembre 2016. On évoque entre autres pratiques, la mise en place d’un Système de fausses factures pour Imputer à l’UMP environ 15 millions de frais de campagne, des dépenses de meeting qui auraient dû figurer dans les comptes du candidat Sarkozy. Rien n’en aura été ainsi. L’ex patron de l’Elysée aurait aussi par ces temps réclamé sciemment plusieurs meetings

sans se soucier du risque de dépassement du plafond de ses dépenses de campagne qui semblait évident.Comme pour corroborer ces accusations à l’endroit de Sarkozy, le juge d’instruction écrit : « plus que quiconque, il était supposé connaître, respecter et faire appliquer par ses équipes les dispositions légales » en matière de financement de campagne. A lui d’ajouter que « L’autorité de Nicolas Sarkozy, son expérience politique et l’enjeu que représentait pour lui sa nouvelle candidature à la magistrature suprême, rendent peu crédible l’hypothèse d’un candidat déconnecté de sa campagne laissant ses équipes ou son parti et ses dirigeants agir en dehors de lui et décider de tout à sa place ». Mais Sarkozy n’a pas pour autant agi tout seul, Il lui aura fallu, apprend-on, l’appui de quelques uns de ses camarades du parti et associés qui sont également concernés par ce renvoie en procès. Dans la mosaïque de ces treize autres protagonistes, on peut citer Bastien Millot, ancien dirigeant de la société Bygmalion et Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne et actuellement député européen, tous deux renvoyés devant le tribunal notamment pour escroquerie, faux ou encore recel d’abus de confiance.L’hypothèse d’un « procès Sarkozy » n’est pas encore confirmée puisque des deux juges saisis dans cette affaire dont, Serge Tournaire et Renaud Van RUYMBEKE, seul le premier a ordonné le renvoie devant le tribunal correctionnel. Le juge Van RUYMBEKE n’a pas signé cette ordonnance. Il est donc encore possible pour les avocats des quatorze mis en en cause de faire appel de ce renvoie en correctionnel, comme a annoncé devoir faire celui de Nicolas Sarkozy ce 07 janvier 2017.Voila qui pourra élargir l’éventail des anciens présidents français qui soldent leurs comptes judiciaires sous la 5èm république. Si on se rappelle de l’affaire Jacques Chirac et ses emplois fictifs, peut être se souviendra-t-on de l’affaire Bygmalion de Nicolas Sarkozy avec ses fausses factures.