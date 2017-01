Cameroun - Assurances: Le règlement du sinistre en 15 jours désormais possible

L’assureur traine une image négative auprès des populations au Cameroun qui le considèrent comme un « voleur » qui ne règle pas les sinistres des assurés. C’est cette image qui justifie certainement le nombre très faible de personnes assurées au Cameroun. C’est dans cette optique que l’Association des sociétés d'assurance du Cameroun (ASAC) lance une campagne pour l’Indemnisation directe de l’assuré (IDA). Les assureurs veulent par cette campagne rompre une fois pour toute avec l’image qui leur colle à la peau depuis des décennies. Celle de l’assureur « voleur ».

L’IDA va permettre de simplifier les procédures de règlement et de raccourcir les délais de traitement des dossiers lors des accidents de la circulation. « Avant, pour régler un sinistre matériel, il fallait attendre au moins un an, voire deux ans et plus. L’assuré n’aura plus à attendre longtemps, les tracasseries seront allégées. IDA profite également aux compagnies d’assurance

car, ça va leur permettre d’économiser en terme de coût de gestion», a souligné Jean-Victor Ngué, administrateur directeur général de GMC, et par ailleurs, président du comité de mise en place de la convention IDA.IDA est une convention d’expertise et donc, après le constat du sinistre, « il faudrait que l’expert intervienne rapidement pour que le délai de 15 jours qui nous est imparti soit respecté. Si on passe de deux ans à 15 jours, c’est un gros avantage », poursuit Jean-Victor Ngué. Mais, pour que tout se passe dans de tels délais, il faudrait que le sinistre soit déclaré aussitôt. Toutefois, il ne faut pas que le sinistre soit supérieur à 500 000 FCFA.« Chaque fois qu’il y a collision entre deux automobilistes, si le sinistre ne coûte pas plus de 500 000 FCFA, c’est que ça rentre automatiquement dans le cadre d’IDA, mais, à plus de 500 000, ce n’est plus IDA. Mais, d’après les statistiques à notre disposition, 95% environ des cas seront réglés avec ce plafond de 500 000 FCFA qui est un plafond révisable.Donc, après un an de fonctionnement, on va évaluer le système et voir les forces et les faiblesses », soutient l’administrateur directeur général de GMC assurance. Pour le directeur national des assurances, Blaise Abel Ezo’o Engolo, la signature de la convention IDA va permettre d’assurer une révolution dans le secteur des assurances au Cameroun et en finir une fois pour toute avec cette image que traine les compagnies d’assurances.Pour la vulgarisation de cette réforme, l’ASAC va mener une campagne de communication sur tout le territoire national pendant un mois. Par cette communication, l’ASAC espère faire connaitre IDA aux populations. La campagne a pour but d’informer les automobilistes (propriétaires de véhicules et de motocyclettes) et les autres parties prenantes, mais aussi, améliorer l’image des assureurs auprès des usagers et augmenter les parts de marché de l’assurance automobile au Cameroun.Les cibles visées par cette campagne sont les automobilistes, grands publics, etc. Il faut préciser tout de même que l’IDA n’intervient qu’en cas d’accident entre 2 véhicules et ne couvre que les dégâts matériels survenus sur le territoire camerounais.