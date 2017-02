Cameroun: Biopharma bâtit un complexe touristique à 2 milliards de FCFA à l'Ouest

Dans ce village qui l’a vu naître, l’industriel camerounais Francis Nana Djomou, patron de Biopharma, une entreprise de cosmétique, leader du marché camerounais et qui revendique aujourd’hui une présence dans 22 pays ; construit un gigantesque complexe touristique. Selon les informations révélées par le magazine français Jeune Afrique, l’ensemble qui s’étend sur 20 hectares du domaine familial comprend des bungalows ultramodernes ; un jardin botanique abritant des espèces rares ; un zoo et une ferme ; des centres d’équitation, de conférence et de remise en forme ; des terrains de foot, de basket et de tennis aux normes internationales, ainsi qu’une vaste plantation de 3 hectares destinée à l’agriculture bio. Le complexe dans lequel cet opérateur économique investira la bagatelle de 2 milliards de francs Cfa, devrait être opérationnel d’ici à l’année 2019 ; puisque, apprend-on, Francis Nana Djomou espère pouvoir en faire l’un des sites d’hébergement des équipes

pendant la CAN 2019 qu’organise le Cameroun. Et dont l’une des poules sera basée à Bafoussam, dans la région de l’Ouest du Cameroun.