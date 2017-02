Cameroun : ENEO met tout le monde, le Président y compris, « dans la sauce »

A l’occasion de la commémoration des 84 ans de Paul BIYA, le palais des congrès de Yaoundé est comble ce 13 février 2017. Outre les jeunes militants du RDPC et les Etudiants venus en grand nombre, on remarque entre autres cadres de la république le secrétaire général du parti Jean Nkueté, le ministre de l’Enseignement Supérieur Jacques Fame Ndongo, Laurent Serges Etoundi Ngoa des PME et André Mama Fouda de la santé. Représenté à cette cérémonie par le ministre secrétaire général à la présidence de la République Ferdinand Ngoh Ngoh, le Chef de l’Etat aura manqué l’occasion d’apprécier l’originalité et la singularité d’un vœu d’anniversaire, celui d’Energy Of Cameroon (ENEO). Alors que se succèdent la flopée de discours élogieux rédigés pour la circonstance, ENEO ne boude pas le plaisir de s’y joindre et de manière solennelle, ce qui ne passe pas inaperçu. La salle du palais des congrès est plongée

dans le noir à la surprise générale. La panique s’installe, la foule se consterne et hurle, ce n’est que 10 minutes plus tard (après le retour de l’éclairage) que même les plus optimistes, convaincus par l’idée d’une de ces surprises d’anniversaire, vont reconnaitre tout de suite la marque de fabrique d’ENEO. Si des camerounais savent de leur expérience, l’operateur imprévisible et incorrigible, jamais il ne leurs est venu à l’esprit d’imaginer qu’ENEO peut aller jusqu’à tourner en dérision une manifestation frappée du sceau présidentiel. Ils en auront eu confirmation, mais en essayant d’oublier cette fresque noire au rythme d’une chanson de l’artiste Magasco, ENEO trouble à nouveau la fête.On pouvait s’y attendre, nombres de spectateurs se sont retirés de la salle, pas pour revenir, pourtant venus dès lors honorer leur chef d’Etat. Voila donc une cérémonie d’anniversaire « présidentielle » gâchée intentionnellement ou par un exploit du hasard, même si l’absence totale d’énergie à Mvomeka’a village natal du président, dans le courant de cette même cérémonie d’anniversaire ne manque pas d’éléments de réponses. Alors que le président y séjourne pour célébrer ses 84 ans, son arrondissement d’origine amorce une énième semaine sans électricité, ce qui n’a indubitablement pas été avantageux pour le bon déroulement de la fête, et il n’ya qu’ENEO et encore ENEO pour mettre du clair et au clair dans cette situation. Mais d’aucuns s’avance à bramer qu’ « ENEO a mis l’anniversaire du président dans la sauce ». Soit. Mais n’empêche que cette touche du 84ème anniversaire du chef de l’Etat soit inédite.Les coupures d’ENEO dans les zones reculées et dans certaines circonscriptions du Cameroun sont fréquentes et privent d’électricité élèves, enseignants et de nombreuses familles au quotidien. Ils se sont toujours plaints d’être les seuls à être en but à ce tourment fâcheux , qu’avec cette rare occasion des plus inattendues de coupure pendant une cérémonie solennelle, on peut être tenté de croire qu’ENEO frappe à toutes les portes « sans discrimination », mais voila un exploit qui n’a jamais propulsé un pays, fut-il ambitieux, vers l’émergence.