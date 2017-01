L'entraineur sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun, Hugo Broos, a rendu public ce 4 janvier 2016 la liste des 23 lions qui vont défendre les couleurs du Cameroun pendant la CAN Total Gabon 2017.

Cameroun- CAN Gabon 2017 : La liste des 23 lions indomptables publiée !

Henri Bédimo, Aurélien Chedjou ne seront pas de la partie !! Rien n'aurait auguré d'une telle surprise à la publication de la liste du technicien belge, eux, qu'on considérait passablement comme des maillons forts de cette équipe plus ou moins morcelée déséquilibrée à cette heure.

Si l'encadrement technique avance des blessures comme raisons de l'écartement d'Henri Bédimo, Aurélien Chedjou arrivé dans la nuit, est en cours de négociations pour sa carrière. Anatole Abang a également été recalé.



Liste des 23 joueurs retenus par Hugo Broos pour la CAN Total Gabon 2017

Gardiens (3): Fabrice Ondoa, Jules Goda, Bokwe George

Défenseurs (8): Faï, Mabouka, Nicolas Nkoulou, Ngadeu, Teïkeu, Oyongo, Djetei, Ngwem

Milieux (4): Siani, Boya, Mandjeck, Djoum

Attaquants (8): Vincent Aboubakar, Benjamin Moukandjo, Clinton Njié, Edgard Salli, Zoua, Bassogog, Toko Ekambi et Ndip Tambe.

L’on a enregistré au total, 9 défections, dont la dernière celle de Frank KOM

qui a fui la tanière.le Cameroun rencontre en Amical la RDC ce Jeudi 5 janvier 2017 à 14h 30 au Stade Ahmadou AHIDJO (Yaoundé)